Μυστήριο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: CIA και Μοσάντ προσπαθούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται

Οι αμερικανικές, ισραηλινές και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν στενά την κατάσταση στην Τεχεράνη την περασμένη Παρασκευή, εν αναμονή του παραδοσιακού πρωτοχρονιάτικου ομιλήματος.

Ωστόσο, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έκανε καμία δημόσια εμφάνιση, τροφοδοτώντας εικασίες σχετικά με την κατάστασή του.

Σύμφωνα με το Axios, αντί για το αναμενόμενο τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε μόνο μια γραπτή δήλωση. Αυτό έσπασε την μακροχρόνια παράδοση του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εκφωνούσε μια ετήσια ομιλία την πρώτη ημέρα του ιρανικού νέου έτους.

Η έλλειψη οπτικής επιβεβαίωσης της ικανότητας δράσης του νέου ηγέτη έχει πυροδοτήσει εικασίες μεταξύ των παγκόσμιων υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της CIA και της Μοσάντ, σχετικά με τη φυσική του κατάσταση, την ακριβή τοποθεσία και τον πραγματικό του ρόλο στην καθοδήγηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν.

Στο γραπτό του μήνυμά, ο Χαμενεΐ ο νεότερος ισχυρίστηκε ότι ο ιρανικός λαός είχε καταφέρει ένα «σοβαρό πλήγμα» στους εχθρούς του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, αλλά οι ειδικοί σημειώνουν ότι στις 16 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν έχει εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση και τα προηγούμενα μηνύματά του έχουν μεταδοθεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μόνο σε μορφή ήχου ή κειμένου.

Διαβάστε επίσης