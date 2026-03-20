Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν κατάφερε ισχυρά χτυπήματα στους αντιπάλους

Νέο μήνυμα προς το λαό του Ιράν απεύθυνε ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους.

«Το νέο ιρανικό έτος θα είναι η χρονιά μιας ανθεκτικής οικονομίας» είπε αρχικά σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Οι ελπίδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να προκαλέσουν μια εξέγερση κατά του καθεστώτος στο Ιράν διαψεύστηκαν, επισήμανε ο νέος ηγέτης του Ιράν.

«Αυτός ο πόλεμος συνέβη αφού ο εχθρός, απελπισμένος να κερδίσει ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα υπέρ του, αυταπατήθηκε ότι μαρτυρώντας την ηγεσία του συστήματος και μια σειρά από επιδραστικές στρατιωτικές προσωπικότητες, θα δημιουργούσε φόβο και απελπισία σε εσάς, αγαπητέ μας λαέ, αναγκάζοντάς σας να εγκαταλείψετε το πεδίο της μάχης και έτσι να πραγματοποιήσετε το όνειρό του να κυριαρχήσετε στο Ιράν και στη συνέχεια να το διαμελίσετε», τόνισε.

«Αλλά εσείς, σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, συνδυάσατε τη νηστεία με τον τζιχάντ και δημιουργήσατε μια τεράστια αμυντική γραμμή σε όλη τη χώρα, με συμπαγή χαρακώματα ίσα σε αριθμό με τα πεδία των μαχών, τις γειτονιές και τα τζαμιά, προκαλώντας έτσι ένα τόσο σοκαριστικό πλήγμα στον εχθρό που τον οδήγησε να ψελλίσει αντιφατικά λόγια και πολλαπλές παραληρηματικές εκφράσεις, σημάδια έλλειψης σαφήνειας και γνωστικής αδυναμίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως οι επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ομάν δεν πραγματοποιήθηκαν από το Ιράν ούτε από συμμαχικές του δυνάμεις.

«Μοιραζόμαστε με τις γειτονικές χώρες το πιστεύω, τα συμφέροντα και την αντιπαράθεση ενάντια στις δυνάμεις της παγκόσμιας αλαζονείας», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σχολιάζοντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Χ, επέκρινε για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έναρξη πολέμου ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και απείλησε με περαιτέρω σκληρές απαντήσεις. «Είμαστε άνδρες και γυναίκες αρχών. Οι Ιρανοί δεν επιτίθενται ύπουλα στους αντιπάλους τους ενώ αυτοί συμμετέχουν σε διάλογο. Μόνο όταν δεχόμαστε επίθεση αντιδρούμε δυναμικά».

«Έχουμε πληροφορίες για ισραηλινά σχέδια να στοχεύσουν υποδομές. Επαναλαμβάνω: καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν επίθεση», προειδοποίησε.

