Νέο μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια από τους εχθρούς μας»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζήτησε σήμερα με νέο μήνυμά του να αφαιρεθεί η «ασφάλεια» από τους εχθρούς του έθνους, στο τελευταίο του δημόσιο μήνυμα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζήτησε σήμερα να αφαιρεθεί η «ασφάλειά» από τους εχθρούς του έθνους, στο τελευταίο του μήνυμα προς τους πολίτες, εν μέσω της κλιμακούμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Η δήλωση εκδόθηκε εκ μέρους του προς τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν δημοσιοποίησε εν τω μεταξύ ένα βίντεο με τον 56χρονο κληρικό να δίνει θρησκευτικά μαθήματα εν μέσω έντονης φημολογίας για την υγεία του. Εν μέσω αγωνίας για το πού βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν το πρώτο -όπως ισχυρίζονται- βίντεο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά σε μια ομάδα μαθητών. Το Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) ισχυρίστηκε ότι το βίντεο δημοσιεύεται για πρώτη φορά.

Δεν παρείχε ωστόσο λεπτομέρειες σχετικά με το πότε γυρίστηκε το βίντεο, εγείροντας υποψίες ότι επρόκειτο για αρχειακό κλιπ. Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται σε μια ομάδα φοιτητών στα αραβικά.

Ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυμάτισε το πόδι του στις επιθέσεις που σκότωσαν επίσης τη σύζυγό του και το παιδί του, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι είναι «παραμορφωμένος» και ενδέχεται να βρίσκεται σε κώμα. Ένα δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης του Κατάρ ισχυρίστηκε επίσης ότι βρισκόταν στη Μόσχα για θεραπεία και ανάρρωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αμφισβητήσει την κατάσταση του Χαμενεΐ. Την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε... αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής... κανείς δεν τον έχει δει, κάτι που είναι ασυνήθιστο».

Παρά την απουσία του από τη δημοσιότητα, ο ανώτατος ηγέτης απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα σε ανακοίνωσή του και δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας παγκόσμια αρτηρία των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να είναι κλειστή για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν. Την Τετάρτη, σε γραπτό μήνυμά του, ανέφερε ότι οι δολοφόνοι του αρχηγού ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος πέθανε σε ισραηλινή επιδρομή, «θα πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό».

«Χωρίς αμφιβολία, η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας μαρτυρά τη σημασία του και το μίσος που τρέφουν οι εχθροί του Ισλάμ απέναντί ​​του», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram την ημέρα της κηδείας του Λαριτζανί στην Τεχεράνη. «Κάθε σταγόνα αίματος που χύνεται έχει ένα τίμημα και οι εγκληματίες δολοφόνοι αυτών των μαρτύρων σύντομα θα πρέπει να το πληρώσουν», πρόσθεσε.

