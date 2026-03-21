Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράκ τροφοδοτούνται και πάλι με ιρανικό φυσικό αέριο, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι αρχές της Βαγδάτης, μετά από τριήμερη διακοπή που προκλήθηκε από ισραηλινές επιθέσεις σε στρατηγικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν.

Η Τεχεράνη καταδίκασε την Τετάρτη τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που εκμεταλλεύονται το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars (γνωστό και ως North Dome), το οποίο μοιράζονται το Ιράν και το Κατάρ. Σε απάντηση, το Ιράκ δήλωσε ότι οι εισαγωγές ιρανικού φυσικού αερίου, κρίσιμου για την τροφοδοσία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του, είχαν «σταματήσει εντελώς » .

Το Σάββατο, «οι παραδόσεις ιρανικού φυσικού αερίου στο Ιράκ έχουν ξαναρχίσει», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Αχμάντ Μούσα, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA. Αυτές οι εισαγωγές ανέρχονται επί του παρόντος σε 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα, διευκρίνισε.

Το Ιράκ προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο από τον Ιρανό γείτονά του, καλύπτοντας το ένα τρίτο των ενεργειακών του αναγκών. Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, το Ιράκ, ένας σημαντικός παραγωγός υδρογονανθράκων αλλά με προβληματικές υποδομές, υπέφερε τα τελευταία χρόνια από την ακανόνιστη ροή αυτών των εισαγωγών ιρανικού φυσικού αερίου. Έτσι, τους τελευταίους μήνες, το Ιράκ λαμβάνει μόνο μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων την ημέρα - σε σύγκριση με τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που παραδίδονται κανονικά κατά τους χειμερινούς μήνες - σύμφωνα με το Υπουργείο Ηλεκτρισμού.

