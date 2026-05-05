Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Άστατος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη (6/5) στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, στα ορεινά της Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας, αλλά στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά μέχρι και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και στα Επτάνησα αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό.

Στην περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13- 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 12- 24 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, λίγο πιο πυκνές στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα βόρεια και ορεινά τμήματα.

Την Παρασκευή, κυρίως στα κεντρικά, βορειοδυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές.

