Τι συμβαίνει με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν: Λιγότερα χτυπήματα, μεγαλύτερη επιτυχία

Snapshot Το Ιράν έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει, αλλά αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας των επιθέσεών του.

Παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές δηλώσεις για καταστροφή των ικανοτήτων πυραύλων του Ιράν, η χώρα συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας, με τους πιο προηγμένους να φτάνουν σε αποστάσεις έως και 3.000 χλμ.

Η επίθεση του Ιράν στο Ντιέγκο Γκαρσία με πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς απέτυχε να προκαλέσει σημαντική ζημιά, λόγω αμερικανικής αεράμυνας και τεχνικών δυσκολιών των πυραύλων.

Η χρήση πυραύλων μεγάλης εμβέλειας από το Ιράν έχει κυρίως ψυχολογικό και πολιτικό αντίκτυπο, ενώ οι αμυντικές τεχνολογίες των ΗΠΑ και των συμμάχων περιορίζουν την πρακτική στρατιωτική απειλή τους.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν συμπληρώνει ένα μήνα σφοδρών συγκρούσεων, οι ιρανικοί πύραυλοι εξακολουθούν να πλήττουν το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, παρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι έχουν αποδεκατίσει τα αποθέματα πυραύλων.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Λευκό Οίκο στις 14 Μαρτίου υποστηρίχθηκε ότι «η ικανότητα του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων έχει καταστραφεί λειτουργικά», ωστόσο το Ιράν συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διαθέτει ακόμη τουλάχιστον κάποια ικανότητα πυραύλων αρκετές ημέρες μετά, με μια σειρά επιθέσεων την περασμένη Τρίτη.

«Η ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει εξαντληθεί. Και αυτό είναι σημαντικό», δήλωσε στη Deutsche Welle η Μπούρκου Οζτσέλικ, αναλύτρια θεμάτων ασφάλειας στη Μέση Ανατολή στο Royal United Services Institute (RUSI), ένα κέντρο μελετών για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Επιπλέον, όπως έγραψε η Kelly Grieco από το αμερικανικό think tank Stimson Center στο X, οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών βάσεων εκτόξευσης και αποθεμάτων είχαν μειωμένο αντίκτυπο λόγω αυτού που περιγράφει ως «επιχειρησιακή στροφή» από την πλευρά του Ιράν.

The "Iran is losing" narrative is tracking the wrong number. Yes, missile and drone launch rates are down 90%+.



But hit rate (or confirmed impacts per projectile fired) has been climbing steadily since Day 1.



A ? on what the data actually shows. — Kelly Grieco (@ka_grieco) March 23, 2026

«Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ποσοστό επιτυχίας: κάτω από 5%. Τα αμυντικά συστήματα άντεξαν. Η πυροβολική επίθεση φαινόταν συντριπτική. Το μεγαλύτερο μέρος της αναχαιτίστηκε», έγραψε.

«Ο ρυθμός εκτόξευσης μειώθηκε κατά 90% και άνω τις δύο επόμενες εβδομάδες. Συνέβη κάτι που αντιβαίνει στη λογική: το ποσοστό επιτυχίας άρχισε να αυξάνεται. Το Ιράν εκτόξευε λιγότερα βλήματα, αλλά χτυπούσε πιο συχνά.

Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές αυτού του πολέμου, η πραγματική κλίμακα της εναπομείνασας στρατιωτικής δύναμης του Ιράν παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

Over a dozen interceptor missiles seen earlier in the sky over Dubai in the United Arab Emirates, following a possible attack by Iran using “advanced ballistic missiles” in an attempt to target Dubai International Airport. pic.twitter.com/PxI7EQ5N6W — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Βασικές πληροφορίες για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύεται από έναν φορέα και, αφού αποσπαστεί από αυτόν, συνεχίζει την πορεία του προς τον προορισμό του κυρίως υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η ονομασία αναφέρεται στο χαρακτηριστικό τόξο των βλημάτων, των οποίων οι τροχιές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη βαρύτητα. Η εμβέλεια αυτών των πυραύλων εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας μπορούν να πετάξουν περίπου 300 έως 600 μίλια (500 έως 1.000 χλμ.) και μπορούν να εκτοξευθούν από κινητά φορτηγά. Χρησιμοποιούνται για την καταστροφή βασικών αμυντικών υποδομών, όπως ραντάρ.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίας εμβέλειας έχουν εμβέλεια περίπου 600 έως 1.800 μίλια (1.000 έως 3.000 χλμ.). Χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πιο στρατηγικούς στόχους, όπως κέντρα διοίκησης και ελέγχου όπου οι στρατιωτικοί ηγέτες συντονίζουν τις επιχειρήσεις. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς έχουν βεληνεκές περίπου 1.800 έως 3.400 μίλια (3.000 έως 5.500 χλμ.), θέτοντας σε κίνδυνο πολύ μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, ή ICBM, έχουν εμβέλεια περίπου 3.100 έως 6.200 μίλια (5.000 έως 10.000 χλμ.), καθιστώντας δυνατή την επίθεση σε στόχους σε μια τεράστια περιοχή. Αυτά τα όπλα πολύ μεγάλης εμβέλειας απαιτούν πολλαπλά στάδι. Πετούν πολύ ψηλά, εξέρχονται από την ατμόσφαιρα και εισέρχονται στο διάστημα, πριν επιστρέψουν προς τη Γη.

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, τόσο η Σοβιετική Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν χιλιάδες ICBM εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές που στόχευαν η μία την άλλη. Κάθε όπλο μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρη πόλη, και τα πυρηνικά εξοπλισμένα ICBM αποτέλεσαν τη βάση της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής, στο πλαίσιο της οποίας και οι δύο πλευρές αποτρέπονταν από το να χρησιμοποιήσουν ποτέ τους πυραύλους.

???⚡️BREAKING: Recent news reports indicate that Iran fired ballistic missiles toward the U.S.–U.K. military base on Diego Garcia, located roughly 4,000 km from Iran — far beyond its previously acknowledged missile ranges. One missile reportedly failed pic.twitter.com/GRnffDScl7 — GCO (@GCO_Global) March 23, 2026

Το οπλοστάσιο του Ιράν

Το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Η χώρα αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια μια σειρά βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας.

Η σειρά όπλων περιλαμβάνει τα συστήματα Fateh, Shahab-2 και Zolfaghar.

Η εμβέλεια αυτών των πυραύλων – έως 500 μίλια (800 χλμ.) – είναι ανεπαρκής για να τους χρησιμοποιήσει το Ιράν απευθείας εναντίον του Ισραήλ, καθώς η μικρότερη απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι περίπου 550 μίλια (900 χλμ.). Ωστόσο, οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές έχουν αναπτύξει αυτά τα όπλα σε γειτονικές χώρες, όπως ο Λίβανος και η Συρία, και τα έχουν εκτοξεύσει από εκεί σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Το Ιράν έχει επίσης αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, όπως τα όπλα Shahab-3, Sejjil και Khorramshahr. Αυτοί οι πύραυλοι έχουν βεληνεκές έως 1.250 μίλια (2.000 χλμ.), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ απευθείας από το Ιράν.

??"IRAN MISSILES"



Iran's reported current maximum missile range is 2000 kilometers, and its reported maximum drone range is around 2500km.



Diego Garcia Island is located about 3700km from Iran's southern most city, Pasabandar.



The U.S. has sent B-2 bombers to the airbase and… pic.twitter.com/0j3bvxxott — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) April 1, 2025

Όσο πιο μακριά, τόσο πιο δύσκολο

Η μετάβαση από το βραχύ βεληνεκές στο μεσαίο και στο ενδιάμεσο απαιτεί όλο και μεγαλύτερους πυραύλους, κάτι που παρουσιάζει μια σειρά από τεχνικές προκλήσεις που γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Οι μεγαλύτεροι πύραυλοι δημιουργούν πιο δυναμικές δονήσεις, τις οποίες πρέπει να αντέξει η δομή του πυραύλου και όλα τα εξαρτήματά του. Αυτό απαιτεί προηγμένη υποδομή κατασκευής και δοκιμών.

Το μέγεθος του πυραύλου καθορίζει επίσης το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει. Αυτή η πρόκληση απεικονίζεται πολύ καλά από τον τεράστιο πύραυλο Saturn V που μετέφερε τους αστροναύτες στη Σελήνη. Από τη συνολική μάζα εκτόξευσης, λιγότερο από το 2% μεταφέρθηκε στην επιφάνεια της Σελήνης, με το προωθητικό να καταλαμβάνει σχεδόν όλη την υπόλοιπη μάζα.

Οι ICBM έχουν επίσης μικρή μάζα ωφέλιμου φορτίου, και αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί οι στρατοί τους φορτώνουν πιο συχνά με πυρηνικές κεφαλές παρά με συμβατικά χημικά εκρηκτικά. Σε αναλογία βάρους, οι πυρηνικές κεφαλές παράγουν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Συνήθως δεν αξίζει το πολύ υψηλό κόστος της αποστολής ενός ICBM πολλές χιλιάδες μίλια μακριά μόνο για να ανατινάξει ένα μόνο κτίριο.

Τέλος, η διατήρηση του ελέγχου του πυραύλου και η επίτευξη ενός στόχου με επαρκή ακρίβεια γίνεται όλο και πιο δύσκολη καθώς αυξάνεται η εμβέλεια. Τα συστήματα πλοήγησης πυραύλων που βασίζονται σε γυροσκόπια έχουν μικρά σφάλματα που αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι πύραυλοι που καθοδηγούνται από GPS μπορούν να υποστούν παρεμβολές.

Όρια στην εμβέλεια του Ιράν

Ωστόσο, έχοντας εκτοξεύσει με επιτυχία δορυφόρους στο διάστημα χρησιμοποιώντας πυραύλους δύο σταδίων, ίσως δεν είναι πολύ εκπληκτικό το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτές τις επιτυχίες για να επιτύχει μεγαλύτερες εμβέλειες για τους πυραύλους του. Η απλούστερη τροποποίηση για την επέκταση της εμβέλειας ενός πυραύλου είναι η μείωση του ωφέλιμου φορτίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν το απέδειξε με τον Khorramshahr, χρησιμοποιώντας μια μικρότερη κεφαλή που του δίνει εμβέλεια 1.800 μιλίων (3.000 χλμ.). Ορισμένοι παρατηρητές υποδηλώνουν ότι οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία ήταν πιθανότατα περαιτέρω τροποποιημένοι Khorramshahr.

NEW: Iran launched two ballistic missiles targeting the US-UK base at Diego Garcia in the Indian Ocean on March 21, marking the furthest ever attempted Iranian missile strike. The attack demonstrated that Iranian missiles can reach beyond the 2,000-kilometer limit that the regime… pic.twitter.com/TVzUdjOmSc — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 22, 2026

Ένας από τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το Ντιέγκο Γκαρσία πιθανώς καταρρίφθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, όπως αυτό το αντιτορπιλικό κατηγορίας Arleigh Burke.

Στην ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία, ωστόσο, ένας από τους πυραύλους απέτυχε κατά την πτήση και ο άλλος φαίνεται να καταστράφηκε από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Η αποτυχία του πυραύλου μπορεί να υποδηλώνει ότι το Ιράν προσπαθεί να χειριστεί αυτά τα συστήματα σε αποστάσεις στις οποίες δεν είναι αξιόπιστα ικανά.

THIS IS VERY BIG.



Iran fired 2 intermediate-range ballistic missiles (~4,000 km) at the U.S./U.K. base on Diego Garcia in the Indian Ocean.



Both failed to hit (one malfunctioned, one likely intercepted by a U.S. SM-3 missile).



Why this is a big deal?



Iran publicly claimed… pic.twitter.com/jX1h0Bsywr — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Η προφανής ικανότητα των ΗΠΑ να αμυνθούν ενάντια στον δεύτερο πύραυλο υποδηλώνει ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς δεν αποτελούν σημαντική στρατιωτική απειλή. Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζεται περαιτέρω από την προηγούμενη μαζική επίθεση του Ιράν τον Δεκέμβριο του 2025, όταν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και drones σε μια συντονισμένη επιδρομή εναντίον του Ισραήλ. Σχεδόν όλοι καταρρίφθηκαν από ένα συνδυασμό ισραηλινών και αμερικανικών αμυντικών συστημάτων.

Εκπληκτικό αλλά όχι και τόσο απειλητικό

Τελικά, ενώ η επίθεση μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν κατά του Ντιέγκο Γκαρσία αιφνιδίασε τον κόσμο, πιθανότατα αποσκοπούσε περισσότερο σε ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα παρά στο να αποτελέσει πραγματική στρατιωτική απειλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια επιπλέον πρόκληση με την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς είναι το κόστος, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του απαιτούμενου πυραύλου. Ένας πύραυλος δύο σταδίων που μπορεί να πετάξει 2.500 μίλια (4.000 χλμ.) είναι πιθανώς ένα από τα πιο ακριβά όπλα που διαθέτει το Ιράν: Επομένως, είναι απίθανο να έχει πολλά από αυτά. Όταν εκτοξεύονται σε μικρές ομοβροντίες, αυτοί οι πύραυλοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στα εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ωστόσο, η επίθεση έχει σίγουρα τραβήξει την προσοχή του κόσμου και ενδέχεται να αυξήσει την πίεση για διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την ταχεία επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

