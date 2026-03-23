Explainer: Πώς το Ιράν διπλασίασε το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα

Ο πρώην επικεφαλής της αεροπορικής άμυνας του IDF εξήγησε στην ισραηλινή Jerusalem Posta πώς το Ιράν διπλασίασε τη βεληνεκή των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα.

Εδώ και χρόνια, τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι οι δοκιμές δορυφόρων του Ιράν ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία διπλής χρήσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατασκευή διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, τόσο συμβατικών όσο και πυρηνικών.

Η εκτόξευση από το Ιράν ενός βαλλιστικού πυραύλου σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας τα 2.000 χιλιόμετρα που μεγάλο μέρος του κόσμου ήλπιζε ότι θα παρέμενε κάτω από αυτό το όριο, πιθανότατα προήλθε από τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου με μια διαδικασία εκτόξευσης δύο σταδίων, παρόμοια με αυτή των δορυφόρων, δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της αεροπορικής άμυνας του IDF, ταξίαρχος Ran Kochav, στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Κυριακή.

Ο Κοχάβ δήλωσε ότι η εκτόξευση «διπλασίασε εν μία νυκτί την αποδεδειγμένη ικανότητα» του Ιράν όταν στοχεύει τη βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των IDF, Υποστράτηγου Eyal Zamir, το Σάββατο το βράδυ, ότι η επιπλέον απόσταση πιθανώς προήλθε από ένα όχημα εκτόξευσης που χρησιμοποίησε πολλαπλά στάδια, ο Kochav σημείωσε ότι το Ιράν εργάζεται εδώ και χρόνια σε τέτοιες τεχνολογίες εκτόξευσης δύο σταδίων για να προσπαθήσει να στείλει δορυφόρους στο διάστημα.

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir says that the military is about halfway through its campaign against Iran.



"We are halfway through, but the direction is clear. In about a week, on Passover, the holiday of freedom, we will continue to fight for our freedom and our future,"… pic.twitter.com/gEv7fOt0Be

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026



Ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πάντα αρνηθεί αυτή την πιθανότητα, είναι πιθανό η εκτόξευση του Σαββάτου να έχει αποκαλύψει ένα μυστικό πρόγραμμα που λειτουργεί εδώ και χρόνια ακριβώς για τέτοιους σκοπούς.

Τροποποιημένος βαλλιστικός πύραυλος R 27 της εποχής της ΕΣΣΔ

Συζητώντας διάφορα σενάρια, ο Κοχάβ, ο οποίος αργότερα έγινε επίσης επικεφαλής εκπρόσωπος του IDF, είπε ότι ήταν πιθανό το είδος του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε να είναι ένας τροποποιημένος βαλλιστικός πύραυλος R 27 της εποχής της ΕΣΣΔ.

Ο R 27 εκτοξεύονταν κυρίως από υποβρύχια της ΕΣΣΔ και ενδεχομένως είχε πυρηνικές δυνατότητες, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να τον έχει τροποποιήσει για εκτόξευση από πλατφόρμα εδάφους.

Ο Κοχάβ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει πύραυλο με παρόμοιο τεχνολογικό υπόβαθρο, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητα να φτάνει σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιομέτρων.

Εάν ο πύραυλος προέρχονταν από την οικογένεια των R 27, ο Κοχάβ είπε ότι θα μετέφερε συνήθως μια κεφαλή με 1,5-2 τόνους εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τον Κοχάβ, ένας τρόπος με τον οποίο η εμβέλεια του πυραύλου θα μπορούσε να έχει επεκταθεί από 3.000 σε 4.000 χιλιόμετρα θα μπορούσε να είναι εάν ένα μυστικό πρόγραμμα εργάστηκε για την εκτόξευση του πυραύλου με μια πολύ ελαφρύτερη κεφαλή.

Με άλλα λόγια, εάν η κεφαλή είναι ελαφρύτερη, τότε ο πύραυλος είναι ελαφρύτερος και θα μπορούσε να ταξιδέψει πιο μακριά σε μικρότερο χρόνο χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας και μια παρόμοια διαδικασία εκτόξευσης.

Τροποποιημένη κατηγορία Khorramshahr-4

Μια άλλη πιθανότητα που έχει συζητηθεί είναι μια τροποποιημένη κατηγορία Khorramshahr-4.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι η μέγιστη εμβέλεια είναι περίπου 2.000 χιλιόμετρα. «Από τεχνική άποψη, οι βαλλιστικοί πύραυλοι εξέρχονται από την ατμόσφαιρα σε εξωατμοσφαιρική πτήση πριν επανεισέλθουν», εξήγησε περαιτέρω ο Kochav.

Επιπλέον, είπε ότι «η φυσική της τροχιάς σημαίνει ότι [οι πύραυλοι] μπορούν να χτυπήσουν από οποιοδήποτε αζιμούθιο — βόρεια, ανατολικά, δυτικά ή νότια — καθιστώντας την κατεύθυνση προέλευσης άσχετη. Κατά συνέπεια, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και κάθε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκονται πλέον εντός της αξιόπιστης εμβέλειας του Ιράν».

Για να φτάσει στις ΗΠΑ, το Ιράν θα πρέπει να επεκτείνει την εμβέλεια των πυραύλων του στα 10.000 χιλιόμετρα. Αλλά αν το Ιράν έχει κατακτήσει την εκτόξευση δύο σταδίων στο διάστημα, αυτή η ικανότητα θεωρείται συχνά πιο δύσκολη να κατακτηθεί από την περαιτέρω επέκταση της εμβέλειας ενός ICBM, αφού έχουν ήδη αποκτηθεί οι δεξιότητες εκτόξευσης δύο σταδίων.

Πώς δεν τον εντόπισε το Ισραήλ

Ένα αναπάντητο ερώτημα είναι πώς το Ισραήλ δεν εντόπισε αυτόν τον ιδιαίτερα απειλητικό πύραυλο μακράς εμβέλειας για τρεις εβδομάδες.

Στις 16 Μαρτίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια δήλωση, ένας αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του IDF από τη Μονάδα 9900 δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε μια ιρανική βάση που επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατάρριψη δορυφόρων που ανήκουν στο Ισραήλ και σε άλλους αντιπάλους.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της μυστικής υπηρεσίας δορυφορικών πληροφοριών του IDF, ο στόχος της επίθεσης ήταν η διατήρηση της υπεροχής του Ισραήλ στο διάστημα, ειδικά όσον αφορά την δορυφορική παρακολούθηση.

Η βάση χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη του ιρανικού Chamran 1 (ενός δορυφόρου επίδειξης τεχνολογίας σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη), ο οποίος κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύθηκε στο διάστημα με έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τον Σεπτέμβριο του 2024, όπως ανέφεραν τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η αναφορά περιέγραφε το γεγονός ως τη δεύτερη παρόμοια εκτόξευση για την τοποθέτηση δορυφόρου σε τροχιά με τον πύραυλο.

Την εποχή εκείνη, η Τεχεράνη προσδιόρισε τον πύραυλο που μετέφερε τον δορυφόρο ως τον Qaem-100, τον οποίο το IRGC χρησιμοποίησε ξανά τον Ιανουάριο για μια άλλη επιτυχημένη εκτόξευση.

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου τριών σταδίων φέρεται να έθεσε τον δορυφόρο Chamran-1, βάρους 60 κιλών (132 λιβρών), σε τροχιά 550 χιλιομέτρων (340 μιλίων).

Η παγκόσμια αξιολόγηση απειλών για το 2024 της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη από το Ιράν οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων «θα συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα» για την ανάπτυξη ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Στις 8 Μαρτίου, ο IDF επιτέθηκε στο Αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC για την εκτόξευση δορυφόρων, μια τεχνολογία με πιθανή διπλή χρήση για ενσωμάτωση σε μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σε μεγάλη απόσταση στο διάστημα και να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αρχηγείο είχε χρησιμοποιηθεί από το IRGC για την προώθηση των αεροδιαστημικών του προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του δορυφόρου Khayyam το 2022, ο οποίος εκτοξεύθηκε με επιτυχία από το Ιράν χρησιμοποιώντας έναν ρωσικό πύραυλο Soyuz από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Δεδομένης της ενέργειας που έχει επενδύσει ο IDF στην επίθεση εναντίον αεροδιαστημικών εγκαταστάσεων, δεν είναι σαφές γιατί δεν κατάφερε να χτυπήσει αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο, εκτός από το ενδεχόμενο το Ιράν να κατάφερε να αποκρύψει την ύπαρξη του πυραύλου από το Ισραήλ.

