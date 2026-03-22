Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα 12χρονο αγόρι και ένα κορίτσι πέντε ετών

Δημήτρης Δρίζος

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες
  • Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, προκαλώντας περίπου 100 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.
  • Τουλάχιστον δύο πύραυλοι διέφυγαν την αναχαίτιση των ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με έναν να πλήττει κατοικίες και να προκαλεί πυρκαγιές.
  • Σοβαρά τραυματισμένα είναι δύο παιδιά, 12 και 5 ετών, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους σε κατεστραμμένα κτίρια στην Αράντ.
  • Η Ντιμόνα φιλοξενεί το πυρηνικό κέντρο Σιμόν Πέρες, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας μετά την επίθεση.
  • Το Ισραήλ ξεκίνησε έρευνα για την αποτυχία της αεράμυνας, ενώ η ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώνεται με ανταλλαγή κατηγοριών.
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο νότιο Ισραήλ, όταν ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, αφήνοντας πίσω τους περίπου 100 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας, με αποτέλεσμα να πλήξουν αστικά σημεία.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα 12χρονο αγόρι και ένα κορίτσι πέντε ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νωρίτερα ότι υπάρχουν ενδείξεις για νεκρούς, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση.

https://www.instagram.com/reel/DWK4pE5ipd4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εικόνες καταστροφής σε Αράντ και Ντιμόνα

Στη Ντιμόνα, τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας έφηβος που υπέστη σοβαρά τραύματα από θραύσματα. Στην Αράντ ο αριθμός των τραυματιών είναι ακόμη μεγαλύτερος, φτάνοντας τους 68, εκ των οποίων 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και 14 έχουν μέτρια τραύματα. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ελαφρύτερα τραύματα.

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, με το νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά να κηρύσσει κατάσταση μαζικών απωλειών, την ώρα που διασώστες επιχειρούσαν σε πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας Magen David Adom, Έλι Μπιν, δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους σε κατεστραμμένα κτίρια στην Αράντ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «γεγονός τεράστιας κλίμακας». Όπως είπε, υπάρχουν άτομα των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη.

Πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένας από τους πυραύλους έφερε συμβατική κεφαλή βάρους εκατοντάδων κιλών και έπεσε ανάμεσα σε κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πυρκαγιές σε γειτονικά κτίρια.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων, αν και η αυθεντικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Έρευνα για την αποτυχία της αεράμυνας

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την αποτυχία αναχαίτισης του πυραύλου που έπληξε την Αράντ, ενώ παράλληλη έρευνα διεξάγει και η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, ανέφερε ότι «τα συστήματα αεράμυνας λειτούργησαν αλλά δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο», προσθέτοντας ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί σε βάθος. «Δεν πρόκειται για κάποιον άγνωστο τύπο πυρομαχικού», σημείωσε.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τους εχθρούς του «σε όλα τα μέτωπα με αποφασιστικότητα».

Στόχος και η Ντιμόνα – Ανησυχία για πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Ντιμόνα φιλοξενεί το πυρηνικό κέντρο ερευνών Σιμόν Πέρες στο Νεγκέβ, το οποίο θεωρείται κομβικό για το μη δηλωμένο πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, αν και έχει λάβει γνώση των αναφορών για πλήγμα στην περιοχή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις ούτε ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος.

Ανταλλαγή κατηγοριών και κλιμάκωση

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος υποστήριξαν ότι τα πλήγματα στη Ντιμόνα αποτελούν απάντηση σε φερόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Μπουσέρ και στο Νατάνζ. Το Ισραήλ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε επίθεση στο Νατάνζ.

«Ο εχθρός έλαβε για άλλη μια φορά ένα αξέχαστο μάθημα. Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, σε δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ντιμόνα, καταδεικνύοντας ότι η απειλή παραμένει ενεργή.

Σημειώνεται ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, οι ισραηλινές αρχές είχαν χαλαρώσει ορισμένα περιοριστικά μέτρα σε περιοχές της χώρας, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία σχολείων – μια απόφαση που πλέον τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση.

