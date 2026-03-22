Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του

Το Ιράν απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του
Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε περίπτωση που στοχοποιηθούν οι δικές του εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής.

Ο εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγείου Khatam al-Anbiya, που συντονίζει μεταξύ άλλων και τους Φρουρούς της Επανάστασης, Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να πλήξει όχι μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και μονάδες αφαλάτωσης και υποδομές πληροφορικής που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο truth social, ο οποίος απείλησε με πλήγματα σε ιρανικές μονάδες ενέργειας εάν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση του εκλιπόντος επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με την οποία «ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι μέσα σε μισή ώρα» εάν πληγεί το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν.

Novibet
