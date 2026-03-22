Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Χτυπήματα σε μονάδες ενέργειας αν δεν ανοίξει το Ορμούζ σε 48 ώρες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.
Νέα ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε το άμεσο και «χωρίς απειλές» άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα «εξαλείψουν» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη.
