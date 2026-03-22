Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «διαλύσει» το Ιράν και ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από το αναμενόμενο, τονίζοντας ότι δεν επιδιώκει συμφωνία

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»
Σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «σβήσει» το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι της Ουάσιγκτον έχουν επιτευχθεί «εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης «έχει εξαφανιστεί», ενώ, όπως ισχυρίστηκε, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί και η χώρα «δεν διαθέτει πλέον καμία άμυνα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν έχει αντίστοιχη πρόθεση.

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στον αναλυτή Ντέιβιντ Σάνγκερ, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει πως δεν έχει επιτύχει τους στόχους του, κάτι που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά.

Στο ίδιο μήνυμα, εξαπέλυσε εκ νέου πυρά κατά των New York Times, κάνοντας λόγο για «λανθασμένη και ανίκανη κάλυψη», τόσο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο όσο και τις προηγούμενες εκλογές. Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι εξελίξεις βρίσκονται «εβδομάδες μπροστά από το πρόγραμμα», παρουσιάζοντας την πορεία των επιχειρήσεων ως επιτυχημένη και υπό πλήρη έλεγχο.

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε αντιδιαστολή με δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική πλευρά έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για την επόμενη φάση και το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ενώ το δημοσίευμα έκανε λόγο για προετοιμασία διπλωματικού πλαισίου και έμμεσες επαφές μέσω τρίτων χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο συμφωνίας, επιμένοντας ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με επιτυχία και ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

