Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και διαμορφώνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την «αποκλιμάκωση» του πολέμου με το Ιράν, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το πλαίσιο για πιθανές διαπραγματεύσεις, με σαφείς όρους από την αμερικανική πλευρά και έμμεσες επαφές μέσω τρίτων χωρών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και διαμορφώνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν
  • Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και προετοιμάζει πλαίσιο για πιθανές διαπραγματεύσεις με σαφείς όρους.
  • Κεντρικοί παράγοντες της στρατηγικής είναι οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που επεξεργάζονται σενάρια συμφωνίας με όρους όπως περιορισμοί στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και διακοπή στήριξης σε περιφερειακές οργανώσεις.
  • Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο να λειτουργούν ως μεσολαβητές.
  • Το Ιράν ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις μη επιθέσεων και οικονομική αποζημίωση, ενώ οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις αποζημιώσεις και εμφανίζονται απρόθυμες για άμεση εκεχειρία.
  • Υπάρχει επιφυλακτικότητα στην Τεχεράνη για τη δέσμευση της Ουάσιγκτον σε συμφωνία, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται και δεν είναι σαφές πότε θα υπάρξουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει προκαταρκτικές συζητήσεις για την επόμενη φάση και το ενδεχόμενο διπλωματικής διεξόδου, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με το Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί «αποκλιμάκωσης», η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κερδίσει χρόνο στο πεδίο, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για πιθανές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

To παρασκήνιο με τους όρους της συμφωνίας

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής έχουν οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι επεξεργάζονται σενάρια για το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Μεταξύ των βασικών αξόνων που εξετάζονται είναι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ο αυστηρός περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και η διακοπή στήριξης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η Χαμάς. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων, που περιλαμβάνει διεθνή επιτήρηση και μακροπρόθεσμους περιορισμούς σε κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Έμμεσες επαφές και «κόκκινες γραμμές»

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής άμεση επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι για τη μεταφορά μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν εμφανίζεται ανοικτό σε συνομιλίες, θέτοντας όμως αυστηρούς όρους, μεταξύ των οποίων άμεση κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις και οικονομική αποζημίωση. Αμερικανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν μέρος αυτών των αιτημάτων, με τον Τραμπ να θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τις αποζημιώσεις «μη συζητήσιμες», ενώ εμφανίζεται απρόθυμος να συμφωνήσει σε άμεση εκεχειρία.

Ωστόσο, εξετάζονται περιθώρια συμβιβασμού σε επιμέρους ζητήματα, όπως η ενδεχόμενη αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί κοινό έδαφος.

Την ίδια ώρα, από την Τεχεράνη εκφράζεται επιφυλακτικότητα για τη βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει μια συμφωνία, με Ιρανούς αξιωματούχους να υπενθυμίζουν προηγούμενες περιπτώσεις διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν στρατιωτικές ενέργειες.

Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να προετοιμάσει το έδαφος για ένα ενδεχόμενο άνοιγμα στη διπλωματία, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν και πότε οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

