Ανάλυση Reuters: Η κρίση με το Ιράν πιέζει τον Τραμπ - «Χάνει τον έλεγχο στον πόλεμο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση στρατηγικής διέξοδου από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια εμπλοκή και να μειώσει τη δημοφιλία του Τραμπ.

Μια πρόωρη απόσυρση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τους συμμάχους στον Περσικό Κόλπο και να ενισχύσει την ικανότητα του Ιράν να επηρεάζει τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση και η αύξηση των τιμών καυσίμων δοκιμάζουν την υποστήριξη που έχει ο Τραμπ εντός του κινήματος MAGA. Snapshot powered by AI

Μετά από τρεις εβδομάδες έντασης στην περιοχή του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση που ξεφεύγει από τον έλεγχό του. Το Reuters σε ανάλυση του αναφέρει ότι η αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, η απομόνωση των ΗΠΑ από τους παραδοσιακούς συμμάχους και η προετοιμασία για περαιτέρω στρατιωτικές αναπτύξεις επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη θέση του Αμερικανού προέδρου.

«Με τη συμπλήρωση της τρίτης εβδομάδας του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει κατάσταση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απομονωμένες από τους συμμάχους και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν», αναφέρει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αναλυτές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και αναλυτές της Μέσης Ανατολής, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει παγιδευτεί στον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς σαφή στρατηγική διέξοδο. Ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, επισημαίνει ότι η δυσκολία στην εύρεση λύσης αποτελεί την κύρια πηγή απογοήτευσης για τον πρόεδρο.

«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή. «Αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την κλιμάκωση των επιθέσεων, όπως η κατάληψη ενεργειακών κόμβων στο νησί Χαργκ ή η ανάπτυξη στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, μια τέτοια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μακροχρόνια εμπλοκή, που πιθανόν να προκαλέσει δυσαρέσκεια στην αμερικανική κοινή γνώμη και να επιβαρύνει τη δημοφιλία του Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά, μια πρόωρη απόσυρση ή η ανακοίνωση νίκης θα μπορούσε να αποδυναμώσει τους συμμάχους στον Περσικό Κόλπο, αφήνοντας τους αντιμέτωπους με ένα Ιράν που παραμένει επικίνδυνο και ικανό να επηρεάσει σημαντικά τις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, υπάρχει ο φόβος ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, παρά τις επίσημες αρνήσεις της.

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική εμπλοκή και η αύξηση των τιμών των καυσίμων δοκιμάζουν και τη στήριξη που απολαμβάνει ο Τραμπ εντός του κινήματος MAGA. Παρότι η υποστήριξη παραμένει, αναλυτές προειδοποιούν ότι η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και η παράταση της σύγκρουσης μπορεί να αποδυναμώσουν την εμπιστοσύνη των οπαδών του, οι οποίοι ανέμεναν μια σύντομη και αποφασιστική δράση.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ θα καθορίσουν όχι μόνο την πορεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, αλλά και το πολιτικό του μέλλον εντός των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης