Τα αμερικανικά αποθέματα Tomahawk υπό πίεση – Εκτοξεύτηκαν πάνω από 850 πύραυλοι σε έναν μήνα

Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πυραύλους cruise Tomahawk σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, καταναλώνοντας τα όπλα ακριβείας με ρυθμό που έχει ανησυχήσει ορισμένους αξιωματούχους του Πενταγώνου και έχει προκαλέσει εσωτερικές συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο περισσότερα θα καταστούν διαθέσιμα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην Washington Post.

Οι πύραυλοι, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από πολεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια του Ναυτικού, αποτελούν βασικό στοιχείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων απ’ όταν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μάχη το 1991 κατά τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, κατασκευάζονται μόνο μερικές εκατοντάδες κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα είναι περιορισμένα. Το Πεντάγωνο δεν αποκαλύπτει δημόσια πόσοι πύραυλοι βρίσκονται στα αποθέματα σε οιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Οι Tomahawk εκτιμώνται εν μέρει επειδή μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 1.000 μίλια, μειώνοντας την ανάγκη αποστολής Αμερικανών πιλότων σε καλά προστατευμένο εναέριο χώρο.

Η έντονη εξάρτηση από αυτούς στη σύγκρουση με το Ιράν θα απαιτήσει επείγουσες συζητήσεις για το αν θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιοι από άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Ινδό–Ειρηνικού, καθώς και μία συντονισμένη μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την παραγωγή περισσότερων, δήλωσαν αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητο στρατιωτικό σχεδιασμό.

Το δίλημμα έχει αναδείξει ευρύτερες ανησυχίες τόσο στο Πεντάγωνο όσο και στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν, τις μεταβαλλόμενες εξηγήσεις για το γιατί η σύγκρουση είναι αναγκαία και τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να δημιουργήσει μία έλλειψη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ισορροπήσουν την πιθανότητα μελλοντικών συγκρούσεων σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το ζήτημα τίθεται, επίσης, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος εξετάζει μία πιθανή μεγάλη κλιμάκωση με χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το Πεντάγωνο έχει παρακολουθήσει τον αριθμό των Tomahawk που χρησιμοποιούνται με αυξανόμενη έμφαση στο τι θα σημαίνει ο ρυθμός κατανάλωσης όχι μόνο για μία παρατεταμένη εκστρατεία κατά του Ιράν αλλά και για μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανέφεραν πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε τον αριθμό των Tomahawk που απομένουν στη Μέση Ανατολή ως «ανησυχητικά χαμηλό», ενώ, ένας άλλος δήλωσε ότι χωρίς παρέμβαση, το Πεντάγωνο πλησιάζει στο Winchester, στρατιωτική αργκό που σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί τα πυρομαχικά.

Ο Σον Πάρνελ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των Tomahawk που έχουν χρησιμοποιηθεί ή απομένουν στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τον τόπο της επιλογής του Προέδρου και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα».

Υποστήριξε χωρίς στοιχεία ότι τα Μέσα ενημέρωσης είναι «μεροληπτικά και εμμονικά με το γεγονός να παρουσιάζουν τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου ως αδύναμο» και ότι ο έλεγχος της χρήσης όπλων μέχρι σήμερα στον πόλεμο υποδηλώνει εσφαλμένα ότι το υπουργείο Άμυνας δεν έχει προσφέρει στο προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών «κάθε πλεονέκτημα για να είναι επιτυχές», ενώ επιχειρεί να «τρομοκρατήσει και να σπείρει αμφιβολίες στο μυαλό του αμερικανικού λαού».

Οι σύγχρονοι Tomahawk βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2004 και επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να επικοινωνούν με τον πύραυλο μέσω δορυφόρου. Μπορούν να πλήξουν προγραμματισμένους στόχους ή να εντοπίσουν αντιπάλους σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS. Μπορούν επίσης να παραμένουν πάνω από το πεδίο μάχης και διαθέτουν κάμερα ικανή να μεταδίδει πληροφορίες εκτίμησης ζημιών στους διοικητές.

Οι πρόσφατες εκδόσεις του πυραύλου μπορεί να κοστίζουν έως και 3,6 εκατομμύρια δολάρια το καθένα και απαιτούν έως και 2 χρόνια για να κατασκευαστούν, σύμφωνα με έγγραφα του Ναυτικού. Τα τελευταία χρόνια, αγοράζονται σε μικρές παρτίδες, με μόλις 57 να περιλαμβάνονται στον περσινό αμυντικό προϋπολογισμό.

Πολλοί από τους περισσότερους από 850 Tomahawk που χρησιμοποιήθηκαν εκτοξεύθηκαν στις πρώτες ημέρες της επιχείρησης Epic Fury, όπως ονομάζει η κυβέρνηση Τραμπ τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας που έπληξε την περιοχή κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο στην ιρανική πόλη Μινάμπ νωρίς στην επιχείρηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε αρχίσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων παιδιών.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Τσαρλς «Μπραντ» Κούπερ, ο οποίος επιβλέπει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ως επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, έχουν αναφέρει ότι καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τις ιρανικές αντιαεροπορικές άμυνες και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες από νωρίς, οι Αμερικανοί πιλότοι μπόρεσαν να προωθηθούν προς το εσωτερικό και να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας πυρομαχικά που το Πεντάγωνο διαθέτει σε μεγαλύτερη αφθονία.

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας ως απάντηση σε ιρανικές αντεπιθέσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο, ανέφεραν δύο ακόμη αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα. Τα αποθέματα αυτών των όπλων είναι επίσης περιορισμένα και δεν δημοσιοποιούνται.

Ο υψηλός ρυθμός κατανάλωσης των Tomahawk σημαίνει ότι το Ναυτικό χρειάστηκε να προχωρήσει σε ανεφοδιασμό τουλάχιστον σε ορισμένα από τα πολεμικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση στο Ιράν. Κάθε αντιτορπιλικό μπορεί να μεταφέρει δεκάδες από αυτούς τους πυραύλους, οι οποίοι έχουν μήκος περίπου 20 πόδια και βάρος περίπου 3.500 λίβρες.

Το Ναυτικό συνήθως το κάνει αυτό σε λιμάνι, αλλά αναπτύσσει τη δυνατότητα να το κάνει και στη θάλασσα.

Η Μακένζι Ίγκλεν, ανώτερη συνεργάτης στο American Enterprise Institute, τόνισε ότι πριν από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury στα τέλη του περασμένου μήνα, το Ναυτικό πιθανότατα διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 πυραύλων Tomahawk. Άλλοι ναυτικοί αναλυτές έχουν εκτιμήσει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος, ίσως πιο κοντά στους 3.000, μετά την εκτεταμένη χρήση τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ πέρυσι στο Ιράν, την Υεμένη και τη Νιγηρία.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies, εκτίμησε ότι αν ο στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 800 Tomahawk κατά του Ιράν, «αυτό θα αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού αποθέματος και θα άφηνε ένα μεγάλο κενό για μία σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό». Το Think Tank του εκτιμά ότι το Ναυτικό μπορεί να διέθετε μόλις 3.100 Tomahawk στην αρχή του πολέμου πριν από έναν μήνα.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρωθούν», προσέθεσε.

Το Ναυτικό έχει αγοράσει σχεδόν 9.000 Tomahawk κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος του πυραύλου, σύμφωνα με εκτίμηση του CSIS. Χιλιάδες από αυτούς είναι παλαιότερες, λιγότερο προηγμένες εκδόσεις που πλέον είναι απαρχαιωμένες και έχουν αποσυρθεί.

Ο πύραυλος κατασκευάζεται από τη Raytheon με τη βοήθεια άλλων κατασκευαστών. Η αμυντική βιομηχανία έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 600 πυραύλων ετησίως, όπως είπε ο Ράιαν Μπρόμπστ, αναπληρωτής διευθυντής του Center on Military and Political Power στο Foundation for Defense of Democracies.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα εξαντλήσει κρίσιμα αμερικανικά πυρομαχικά. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, υποστήριξε αυτόν τον μήνα ότι ο αμερικανικός στρατός «διαθέτει υπεραρκετά πυρομαχικά, όπλα και αποθέματα για να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης Epic Fury που έχει θέσει ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ και πέρα από αυτούς». Ο Χέγκσεθ υποστήριξε αυτό ακριβώς, λέγοντας σε δημοσιογράφους την 5η Μαρτίου ότι «δεν υπάρχει καμία έλλειψη πυρομαχικών» και ότι τα αμερικανικά αποθέματα θα «μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε αυτή την εκστρατεία όσο χρειαστεί».

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει συγκαλέσει συσκέψεις για το ζήτημα, καλώντας στελέχη από πολυάριθμες αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Raytheon, στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ ανέφερε στη συνέχεια ότι οι εταιρείες συμφώνησαν να «τετραπλασιάσουν την παραγωγή της Exquisite Class οπλικών συστημάτων». Μία παρόμοια συνάντηση αναμένεται ξανά σε δύο μήνες, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Χέγκσεθ έχει παροτρύνει προσωπικά τις αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παράδοση βασικών όπλων, σύμφωνα με ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις συνομιλίες του με στελέχη της βιομηχανίας.

