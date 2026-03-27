«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές η Τεχεράνη

Snapshot Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή έως 10.000 επιπλέον αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή για να αυξήσει τις στρατιωτικές επιλογές προς τον πρόεδρο Τραμπ.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές έχουν κινητοποιηθεί σε περίπτωση χερσαίας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Ο Τραμπ συζητά ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για χερσαία επιχείρηση.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιπλέον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων πεζοναυτών και μαχητικών αεροσκαφών, ενώ το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και άλλες μονάδες έχουν λάβει εντολή ανάπτυξης στην περιοχή, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

«Θα χυθεί αίμα» ονομάζεται μια κινηματογραφική επιτυχία του 2007 με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, και ο τίτλος θυμίζει εν πολλοίς την κατάσταση στο Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί ετοιμάζουν χερσαία στρατεύματα με τον κίνδυνο η κατά βάση μέχρι σήμερα σύγκρουση με πυραύλους, drones και αεροπορικές δυνάμεις εν γένει, να μετατραπεί σε σώμα με σώμα μάχη.

Η πληροφορία ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει έως και 10.000 επιπλέον στρατιώτες εδάφους στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προσφέρει στον πρόεδρο Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, ενώ ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας που έχουν γνώση του σχεδιασμού, είναι ανησυχητική.

BREAKING: The Pentagon is considering deploying up to 10,000 additional ground troops to the Middle East to give US President Donald Trump more military options, even as he talks up peace negotiations with Iran, US media report.



Την ίδια στιγμή περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί πολίτες έχουν κινητοποιηθεί σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ. Αυτό αναφέρει η ιρανική έκδοση Mehr.

Μια καλά ενημερωμένη στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Tasnim την Πέμπτη ότι, εν μέσω των αυξανόμενων εικασιών σχετικά με την πιθανότητα μιας «ιστορικής τρέλας» εκ μέρους των ΗΠΑ να ξεκινήσουν χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, έχει ξεσπάσει ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανών στρατιωτών του πεζικού, με στόχο να δημιουργήσουν μια «ιστορική κόλαση» για τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος. Η πηγή σημείωσε ότι, εκτός από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί μαζική εισροή αιτημάτων από ιρανόφιλους νέους προς τα κέντρα της Μπασίτζ, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτοί στη μάχη αυτή.

A source revealed that more than one million Iranian combatants have been mobilized for ground confrontation with the American forces.



Λεπτές ισορροπίες

Εάν η κυβέρνηση Τραμπ αποφασίσει να στείλει επιπλέον στρατεύματα, αυτό θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των στρατιωτών μάχης που διαθέτουν οι ΗΠΑ στην περιοχή. Αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι προετοιμάζεται σοβαρά μια αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο Ιράν.

Όμως είναι έτοιμος ο Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει ένα πιθανό βαρύ φόρο αίματος μιας τέτοιας σύγκρουσης με αφορμή και την επερχόμενη μάχη υψηλού διακυβεύματος για τον έλεγχο του Κογκρέσου και των πολιτειακών κυβερνήσεων, τον ερχόμενο Νοέμβριο;

Η μαζική αύξηση των χερσαίων δυνάμεων εξετάζεται, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη να πραγματοποιήσουν συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ και εκφράζουν υποψίες ότι η διπλωματική πίεση των ΗΠΑ αποτελεί ένα ακόμη τέχνασμα.

Ο αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναμένει ότι η απόφαση θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα και δήλωσε ότι τα στρατεύματα θα προέρχονται από διαφορετικές μονάδες μάχης από αυτές που έχουν ήδη αποσταλεί στην περιοχή.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ενισχύσεων στρατευμάτων.

Πίσω από την είδηση: Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, ανέφερε το Axios.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με την εφαρμογή οποιουδήποτε από αυτά τα σενάρια, αλλά πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κατάσταση εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα.

Περισσότερες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Μια μονάδα πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και μια άλλη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης.

Το διοικητικό στοιχείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

