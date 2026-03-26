Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη: «Το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει τη συνεχή πίεση των ΗΠΑ».

Επισήμανε πως οι Ιρανοί είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές, αλλά προσέθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία μαζί τους για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Το Ιράν μας παρακαλεί να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι το αντίστροφο. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να δώσουμε πυρηνικά όπλα σε τρελούς» σημείωσε. «Έπρεπε να είχαν κάνει μια συμφωνία πριν από τέσσερις εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Ισχυριζόμενος ότι το Ιράν έχει παραδεχτεί την ήττα του και ότι οι ΗΠΑ δεν είναι το μέρος που επιδιώκει μια συμφωνία, ο Τραμπ είπε: «Το Ιράν θέλει να καταλάβει τη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στον Κόλπο μας σόκαρε. Ο πρώτος πυρηνικός πύραυλος επρόκειτο να ριχθεί στο Ισραήλ. Αν υπήρχε ένας αδύναμος πρόεδρος, θα ήμασταν ο επόμενος στόχος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ. Δεν τους έχουν απομείνει πύραυλοι».

Σκιαγραφώντας το χρονοδιάγραμμα του πολέμου, επισήμανε πως είναι «4-6 εβδομάδες πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, είπε πως έχουν καταστρέψει το 90% των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ΝΑΤΟ. «Είμαι πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν μια δοκιμασία: μπορείτε να μας βοηθήσετε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι. Αλλά αν δεν το κάνετε, θα το θυμόμαστε».

Αυξάνοντας τον τόνο της κριτικής του προς το ΝΑΤΟ είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη».

Αναφερθείς στις οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο, είπε πως εκτιμούσε ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέβαινε περισσότερο και ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα κατρακυλούσε περισσότερο». «Δεν ήταν τόσο άσχημα όσο νόμιζα», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Πρόκειται για τη δέκατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου, κατά την οποία μέρος της συνεδρίασης ήταν ανοιχτό στους δημοσιογράφους. Το μακρύτερο ανοιχτό τμήμα μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες πέρυσι. Η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ λέει ότι το Ιράν αναζητά διέξοδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει στο Ιράν μια «λίστα 15 σημείων δράσης» ως βάση για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης, δήλωσε την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Τεχεράνη ενδιαφέρεται να καταλήξει σε συμφωνία. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ δήλωσε αισιόδοξος για μια συμφωνία με το Ιράν. Υπάρχουν «σαφή σημάδια» ότι το Ιράν μπορεί να είναι πεπεισμένο ότι δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση από μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του AFP. «Αναζητούν μια διέξοδο», είπε. «Τους έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν πρέπει να κάνουν άλλα λάθη στην κρίση τους». Βανς: «Ο ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί» Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί». «Το Ιράν κυβερνάται από φανατικούς σιίτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Όλοι οι στόχοι που έθεσε ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου θα επιτευχθούν και ο κόσμος θα είναι ένα ασφαλέστερο μέρος», πρόσθεσε. Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ημέρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν στο Ιράν, μέσω του Πακιστάν, ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, στο οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη «απάντησε αρνητικά». Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης εστάλη επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ μέσω μεσολαβητών, δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ.

Η αρχική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, ήταν ότι πρόκειται για μια «μονομερή και άδικη» πρόταση, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενδέχεται να βρεθεί διέξοδος εάν επικρατήσει ρεαλισμός στην Ουάσιγκτον.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν».

«Με λίγα λόγια, η πρόταση υπονοεί ότι το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, σε αντάλλαγμα για ένα ασαφές σχέδιο άρσης των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για την έναρξη διαπραγματεύσεων και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στη μείωση των διαφορών».

Διαβάστε επίσης