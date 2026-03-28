Ισραήλ: Βίντεο με τις καταστροφές του βαλλιστικού πυραύλου που έπεσε στην Ιερουσαλήμ 

Το σημείο της πρόσκρουσης του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε περιοχή της Ιερουσαλήμ. 28 Μαρτίου 2026

Μεγάλες καταστροφές και τραυματισμούς προκάλεσε το χτύπημα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Ο πύραυλος, ο οποίος εκτιμάται ότι μετέφερε συμβατική κεφαλή με αρκετές εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά σπίτια.

Το χτύπημα προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό 11 ατόμων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ.

Ταυτόχρονα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει γιατί δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ιρανικός πύραυλος έφερε συμβατική κεφαλή, όχι βόμβα διασποράς.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου, αλλά τα αμυντικά συστήματα δεν κατάφεραν να τον καταρρίψουν.

Διαβάστε επίσης