Ο στρατός του Ιράν στόχευσε αποθήκη ουκρανικού συστήματος κατά των drones στα ΗΑΕ

Ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι στοχοποίησε μια ουκρανική αποθήκη συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Καθώς τα κρησφύγετα Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι έγιναν στόχος... μια ουκρανική αποθήκη συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βρισκόταν στο Ντουμπάι για να βοηθήσει τον αμερικανικό στρατό... έγινε στόχος και καταστράφηκε», αναφέρει η κεντρική επιχειρησιακή διοίκηση του ιρανικού στρατού Khatam Al-Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στα ΗΑΕ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας.