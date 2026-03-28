Μέση Ανατολή: Έφτασαν χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και τα σενάρια για το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατάξει μία χερσαία επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ΝΑύτες και πεζοναύτες των ΗΠΑ που επιβαίνουν στο USS Tripoli (LHA 7) έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, στις 27 Μαρτίου.

«Το αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης America χρησιμεύει ως ναυαρχίδα της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Tripoli / 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, η οποία αποτελείται από περίπου 3.500 ναυτικούς και πεζοναύτες, καθώς και από μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, αμφίβια μέσα επίθεσης και τακτικά μέσα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η CENTCOM.

Οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών του αμερικανικού στρατού αποτελείται από τέσσερα τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν τη διοίκηση, τη χερσαία μάχη, την αεροπορική μάχη και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Οι συγκεκριμένες μονάδες χρησιμοποιούνται συνήθως για εκκενώσεις ατόμων και αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν μετακινήσεις από πλοίο προς την ακτή, όπως επιδρομές και επιθέσεις. Διαθέτουν επίσης χερσαία και αεροπορικά μαχητικά στοιχεία, ενώ ορισμένες μονάδες έχουν εκπαιδευτεί για ειδικές επιχειρήσεις.

Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων.

Ωστόσο η εφημερίδα Guardian σημειώνει σε ανάλυση ότι με την άφιξη των Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια επίθεση είτε για να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με σκοπό την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είτε για να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να διατηρεί τη θαλάσσια οδό κλειστή με τη βία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
