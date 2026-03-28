Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε την προηγούμενη ημέρα από Ισραηλινούς στρατιώτες σε καταυλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι «ανταποκρίθηκε» σε «απειλή».

«Ο Άνταμ Σαγέντ Σαλέχ Νταμάν, 15 ετών, έχασε τη ζωή του έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης» που διεξήχθη την Παρασκευή το βράδυ στον καταυλισμό Ντεϊσέχ, νότια της Βηθλεέμ, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Πυροβολήθηκε στην κοιλιακή χώρα, πρόσθεσε η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τραυματίστηκε επίσης ένας ακόμη Παλαιστίνιος. Σε επικοινωνία με το AFP, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «επιχειρησιακή ενέργεια» χθες το βράδυ στην περιοχή της Βηθλεέμ όταν «ξέσπασαν βίαιες ταραχές», με πέτρες να πετιούνται στους στρατιώτες του.

«Απάντησαν με μέτρα διάλυσης των ταραχών, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών πυρών, σε απάντηση στην απειλή», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε.

Την Παρασκευή, δύο ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κοντά στη Ραμάλα, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Βηθλεέμ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι απάντησε σε επίθεση με πέτρες.

Η βία στη Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, έχει κλιμακωθεί απότομα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.054 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών αλλά και αμάχων, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, τόσο άμαχοι όσο και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί στην ίδια περιοχή σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.