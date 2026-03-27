Ρούμπιο: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν η επιχείρησή τους στο Ιράν να ολοκληρωθεί μέσα σε «εβδομάδες, όχι μήνες», μετά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της G7 στη Γαλλία.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι το Ιράν ίσως αποφασίσει να εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου για τα Στενά του Ορμούζ.

?Rubio:“For these people to ever get nuclear weapons would be crazy.

— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 27, 2026

Επίσης, εξέφρασε την ανησυχία του για τη βία Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τη βία που ασκούν Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη και ότι έχουν εκφράσει αυτή τη θέση προς την ισραηλινή κυβέρνηση. Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν αποχωρήσει από τη συνάντηση των G7 στη Γαλλία, ο Ρούμπιο τόνισε ότι αναμένει από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

