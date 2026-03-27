Ιράν: Στόχος βομβαρδισμών εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου και πυρηνικός αντιδραστήρας

Στόχοι αεροπορικών επιθέσεων έγιναν το πυρηνικό εργοστάσιο Αρντακάν και το συγκρότημα αντιδραστήρων  βαρέος ύδατος Χοντντάμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εικόνα από το πλήγμα στο συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμ στο κεντρικό Ιράν.

Fars
  • Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου Αρντακάν στο κεντρικό Ιράν.
  • Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η επίθεση δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών.
  • Βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης τον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (Αράκ) σε δύο στάδια.
  • Οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους ούτε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Στο στόχαστρο βομβαρδισμών μπήκαν στόχοι που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν σήμερα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στο κεντρικό Ιράν.

Το εργοστάσιο Αρντακάν, που βρίσκεται στην επαρχία Γιαζντ (κεντρικό Ιράν), «έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», τόνισε ο οργανισμός στο κανάλι του στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών».

Ταυτόχρονα τα ιρανικά ΜΜΕ, μετέδωσαν ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος επίσης στο κεντρικό Ιράν.

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και τον σιωνιστή εχθρό», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

IDF: Επιβεβαίωσαν το χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο Αρντακάν

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι βομβάρδισαν ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην πόλη Γιαζντ στο κεντρικό Ιράν. Οι IDF ανέφεραν ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι IDF περιγράφουν την εγκατάσταση ως «μονάδα εξόρυξης ουρανίου». «Η εγκατάσταση αυτή είναι η μοναδική του είδους της στο Ιράν, όπου οι πρώτες ύλες που εξορύσσονται από το έδαφος υποβάλλονται σε μηχανική και χημική επεξεργασία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ύλες για τον εμπλουτισμό ουρανίου», ανέφεραν οι IDF.

Πρόσθεσαν ότι πρόκειται για «μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων που προωθεί το καθεστώς».

Οι επιθέσεις έπληξαν την «κεντρική υποδομή που χρησιμοποιείται στις μοναδικές διαδικασίες παραγωγής της εγκατάστασης», τόνισαν οι IDF.

