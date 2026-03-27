CBS: Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

Αναμένεται την Παρασκευή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση ειρήνης, λένε πηγές

Η απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό πλαίσιο των 15 σημείων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται την Παρασκευή, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν στο CBS News.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερωθεί ότι η αντιπρόταση της Τεχεράνης πιθανότατα θα φτάσει την Παρασκευή μέσω διαμεσολαβητών, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, ωστόσο, η απάντηση δεν είχε ακόμη παραληφθεί από τους ενδιάμεσους.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε στο Ιράν, μέσω του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή, ένα σχέδιο 15 σημείων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή από την περιοχή δήλωσε στο CBS News ότι το Πακιστάν είχε άμεση επαφή με το ιρανικό κατεστημένο ασφαλείας, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει τη χώρα, και όχι μόνο με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «χώρες–διαμεσολαβητές» μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών και υποστήριξε ότι «έχει σημειωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόοδος». Ως ένδειξη αυτής της προόδου ανέφερε την αυξανόμενη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε την Παρασκευή:
«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης. Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και οι διαπραγματευτές του διερευνούν αυτή τη νέα δυνατότητα διπλωματίας, η επιχείρηση Operation Epic Fury συνεχίζεται αμείωτα για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και το Πεντάγωνο».

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει αντιπρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της αποστολής της στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη «συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». Η Τεχεράνη υποστηρίζει επί μακρόν ότι δεν επιδίωξε ποτέ την απόκτηση πυρηνικού όπλου, θέση που είχε υιοθετήσει και στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας του 2015, ενώ την επανέλαβε δημόσια και το 2026.

