Δύο κινεζικά πλοία της Cosco έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ

Δύο μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέονται με τον κρατικό κινεζικό ναυτιλιακό κολοσσό Cosco Shipping Corp. επιχείρησαν την Παρασκευή να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, πριν πραγματοποιήσουν αιφνίδια αναστροφή κοντά στο Ιράν και επιστρέψουν πίσω.

Τα πλοία CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean άλλαξαν τα σήματα αναγνώρισής τους ώστε να εμφανίζουν κινεζική ιδιοκτησία και κινεζικό πλήρωμα και κινήθηκαν προς τα βορειοανατολικά από τα ύδατα ανοικτά του Ντουμπάι. Ωστόσο, τελικά έκαναν αναστροφή κοντά στα ιρανικά νησιά Λαράκ και Κεσμ, κοντά στο στενό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η τακτική της εμφάνισης κινεζικής ιδιοκτησίας μέσω του σήματος αναγνώρισης έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ασφαλής διέλευση από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Παρόμοια πρακτική είχαν ακολουθήσει ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν από τον Κόλπο. Πρόκειται ωστόσο για την πρώτη φορά που πλοία της Cosco Shipping επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ για να εξέλθουν από την περιοχή.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει αυτή την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία, περιορίζοντας δραστικά τη ροή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές και οδηγώντας τις τιμές της ενέργειας σε άνοδο. Η κίνηση των πλοίων έχει μειωθεί δραματικά, με ελάχιστα σκάφη να διαπλέουν την περιοχή, κυρίως πλοία που συνδέονται με την Τεχεράνη, όπως δεξαμενόπλοια υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG).

Το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ μέσω επιθέσεων σε πλοία αλλά και μέσω απειλών, γεγονός που έχει αναγκάσει πολλούς πλοιοκτήτες είτε να κρατήσουν τα πλοία τους μέσα στον Περσικό Κόλπο είτε να αποφεύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό προς την περιοχή. Ορισμένα πλοία φαίνεται να έχουν αποχωρήσει από τον Κόλπο μέσω διαδρομών που έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν έχει επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να επιβάλει διόδια για τη διέλευση από τα Στενά.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η Cosco Shipping Development Co., θυγατρική της Cosco Shipping Corp.. Τα δύο πλοία φέρουν σημαία Χονγκ Κονγκ, όπως δείχνουν τα ίδια δεδομένα.

Τη διαχείριση των πλοίων εμφανίζεται να έχει η Shanghai Ocean Shipping Co., σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Equasis, ωστόσο τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία παραπέμφθηκε στην Cosco Shipping Lines Co. Άτομο που απάντησε στο τηλέφωνο της εταιρείας δεν σχολίασε το θέμα, ενώ η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα και σε σχετικό email που εστάλη στο γραφείο της στη Σαγκάη.

Τα CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean έχουν δυνατότητα μεταφοράς περίπου 19.000 εμπορευματοκιβωτίων τύπου TEU (twenty-foot equivalent units) και όταν κατασκευάστηκαν, πριν περίπου από μία δεκαετία, συγκαταλέγονταν στα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Εκτός από αυτά τα δύο πλοία, η Cosco διαθέτει τουλάχιστον έξι δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία παρακολούθησης.

