Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του 1/3 των πυραύλων του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαπιστώσουν με βεβαιότητα ότι έχουν καταστρέψει μόνο περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου οπλοστασίου πυραύλων του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Τέσσερις από τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο και που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν πως η κατάσταση περίπου ενός τρίτου των πυραύλων αυτών είναι λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανότατα να προκάλεσαν ζημιές, να τους κατέστρεψαν ή να τους έθαψαν σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι παρόμοια ήταν τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών όσον αφορά τις δυνατότητες του Ιράν στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σημειώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι το ένα τρίτο αυτών έχει καταστραφεί.

Το Ιράν διατηρεί μεγάλο στοκ πυραύλων

Η εκτίμηση αυτή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, δείχνει ότι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων του Ιράν έχει είτε καταστραφεί είτε είναι απρόσιτο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα πυραύλων και ενδέχεται να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε «πολύ λίγους πυραύλους», παρατηρεί το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φάνηκε επίσης να αναγνωρίζει την απειλή που αποτελούν οι εναπομείναντες ιρανικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τυχόν μελλοντικές αμερικανικές επιχειρήσεις με στόχο την προστασία των στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία Στενών του Ορμούζ.

«Το πρόβλημα με το Στενό είναι το εξής: ας πούμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% (των πυραύλων τους). Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί το 1% είναι ένας πύραυλος που χτυπά ένα πλοίο που κόστισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Πύραυλοι του Ιράν οι οποίοι εκτίθενται στην Τεχεράνη AP

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε τέσσερις φορές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του Reuters, αλλά αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο οπλοστάσιο του Ιράν.

«Αν το Ιράν είναι έξυπνο, έχει διατηρήσει μέρος της ικανότητάς του – δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει. Και περιμένει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Μούλτον.

Βασικός στόχος των ΗΠΑ οι πύραυλοι του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να αποδυναμώσει τον στρατό του Ιράν καταστρέφοντας το ναυτικό του, εξουδετερώνοντας τις δυνατότητές του σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) δήλωσε ότι η επιχείρησή της, γνωστή επίσημα ως «Epic Fury», προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή ακόμη πιο γρήγορα.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μέχρι την Τετάρτη και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δημοσιεύσει εικόνες που δείχνουν επιθέσεις σε εργοστάσια που παράγουν ιρανικό οπλισμό και έχει τονίσει ότι δεν στοχεύει απλώς τα αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και τη βιομηχανία που τα κατασκευάζει.

Ωστόσο, η CENTCOM αρνήθηκε να δηλώσει με ακρίβεια πόσο από την ικανότητα του Ιράν σε πυραύλους ή drones έχει καταστραφεί.

Μια πηγή ανέφερε ότι μέρος του προβλήματος είναι να προσδιοριστεί πόσοι ιρανικοί πύραυλοι είχαν αποθηκευτεί σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει την εκτίμησή τους σχετικά με το μέγεθος του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του Ιράν.

Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 2.500, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στους γείτονές του

Παρά τον έντονο ρυθμό των αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν έχει αποδείξει ότι δεν έχει εξαντλήσει τα όπλα του.

Μόνο την Πέμπτη, εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Έχει επίσης επιδείξει νέες δυνατότητες. Την περασμένη εβδομάδα, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας τη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδική στις πυραυλικές δυνάμεις του Ιράν και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο που έχουν στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες οι αμερικανικές επιθέσεις.

Ισραηλινός στρατιώτης περπατάει δίπλα σε πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν και ο οποίος καταρρίφθηκε, στα υψίπεδα του Γκολάν AP

Επεσήμανε ότι το Ιράν είναι σε θέση να συνεχίσει να πραγματοποιεί επιθέσεις από τη στρατιωτική βάση Μπιντ Κανέ, η οποία έχει υποστεί σφοδρούς βομβαρδισμούς.

«Το γεγονός ότι κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή την ικανότητα, πιστεύω, υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ υπερέβαλαν ως προς την επιτυχία της επιχείρησής τους», δήλωσε η Γκραγιέφσκι, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί περίπου το 30% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Η Γκραγιέφσκι ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δώδεκα μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις, στις οποίες έχει καταφέρει να διατηρήσει εκτοξευτές και πυραύλους. «Το μεγάλο ερώτημα είναι: έχουν καταρρεύσει αυτές οι εγκαταστάσεις;», πρόσθεσε.

Τα τούνελ του Ιράν

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, εν μέρει επειδή δεν ήταν σαφές πόσες από αυτές βρίσκονται υπόγεια και είναι προσβάσιμες με κάποιον τρόπο. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», είπε ο αξιωματούχος.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναγνώρισε την πρόκληση που αποτελεί η κατασκευή σηράγγων από το Ιράν σε δηλώσεις του στις 19 Μαρτίου, λέγοντας: «Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Και ακριβώς όπως η Χαμάς και οι σήραγγές της (στη Γάζα), έχουν διοχετεύσει κάθε είδους βοήθεια, κάθε οικονομική ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια, σε σήραγγες και πυραύλους».

«Αλλά τους κυνηγάμε μεθοδικά, αδίστακτα και συντριπτικά, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποσοστό των πυραύλων ή των drones που καταστράφηκαν.

