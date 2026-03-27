Φρουροί της Επανάστασης: «Σφράγισαν» τα Στενά του Ορμούζ - Οποιαδήποτε προσπάθεια θα λάβει απάντηση

Πετρελαιοφόρα και πλοία παρατάσσονται στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Khor Fakkan, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, ενώ τόνισαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσης θα «λάβει σκληρή απάντηση», σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στην δήλωση τους, οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι «απαγορεύεται η ναυτιλία προς και από λιμάνια συμμάχων και υποστηρικτών των εχθρών του Ισραήλ και των ΗΠΑ μέσω οποιουδήποτε διαδρόμου ή προς οποιονδήποτε προορισμό».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων απωθήθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ μετά από προειδοποιήσεις από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ. ΕΡΑ

Κατζ: Οι επιθέσεις στο Ιράν «θα κλιμακωθούν και θα επεκταθούν»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν «θα κλιμακωθούν και θα επεκταθούν», αφού ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου «προειδοποίησαν το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ».

«Παρά τις προειδοποιήσεις, οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται — και ως εκ τούτου οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν θα κλιμακωθούν και θα επεκταθούν σε επιπλέον στόχους και περιοχές που βοηθούν το καθεστώς στην κατασκευή και τη λειτουργία όπλων εναντίον Ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο Κατζ.

«Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για αυτό το έγκλημα πολέμου», κατέληξε.