Ιράν: Ειρωνική προειδοποίηση Γκαλιμπάφ για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται διάφορα σενάρια για το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης Αμερικανών στρατιωτών στο Ιράν, καθώς στην περιοχή μεταβαίνουν χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες.

Έτσι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος μετά την δολοφονία του Αλί Λαριτζανί θεωρείται ισχυρός παίκτης εντός του ιρανικού καθεστώτος, ειρωνεύτηκε τις ικανότητες του αμερικανικού στρατού και προειδοποίησε για την ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτών στο ιρανικό έδαφος.

«Πώς μπορούν οι ΗΠΑ, που δεν μπορούν καν να προστατεύσουν τους δικούς τους στρατιώτες στις βάσεις τους στην περιοχή και αντίθετα τους αφήνουν κρυμμένους σε ξενοδοχεία και πάρκα, να τους προστατεύσουν στο έδαφός μας;», αναρωτήθηκε σε ανάρτηση στο Χ ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν αναφερόταν έμμεσα στην χθεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας New York Times ότι οι ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν «εκδιώξει» τους Αμερικανούς από τις στρατιωτικές βάσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Πολλά αμερικανικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και χώρους γραφείων σε όλη την περιοχή», σημείωσε η εφημερίδα.

Διαβάστε επίσης