BBC: Γιατί ο Τραμπ έδωσε νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν; 

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν προκαλεί πολλά ερωτήματα. Μετά την απόφαση του χθες να δώσει νέα παράταση – αυτή τη φορά 10 ημερών- στα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν προκύπτει το ερώτημα αν έχει στόχο να δώσει χρόνο στη διπλωματία προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος ή απλώς κερδίζει χρόνο για μία περαιτέρω κλιμάκωση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση στο τελεσίγραφο θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό σημείο σε μια σύγκρουση που διαρκεί πλέον σχεδόν τέσσερις εβδομάδες.

Η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου στις προθεσμίες είναι αβέβαιη. Ωστόσο τις χρησιμοποιεί για να στείλει μηνύματα, να αποσπάσει την προσοχή και να κερδίσει χρόνο. Ενδεχομένως ο Αμερικανός πρόεδρος να ήθελε και πάλι να ηρεμήσει τις διεθνείς αγορές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι αυτή η τελευταία αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν ανακοινώθηκε λίγο πριν το κλείσιμο των συναλλαγών στη Wall Street την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να ελπίζει ότι ο χρηματοοικονομικός κόσμος θα πιστέψει τις αισιόδοξες δηλώσεις του σχετικά με τις προοπτικές μιας διπλωματικής λύσης. «Γιατί, σίγουρα, αυτές οι δέκα επιπλέον ημέρες δίνουν χρόνο στον Λευκό Οίκο να βρει μια πολιτική διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει», σχολιάζει το BBC.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026. AP/Alex Brandon

«Υπάρχει πολλή παραπλάνηση»

Η διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέσω μεσαζόντων, κυρίως του Πακιστάν. Ωστόσο οι δύο πλευρές παρουσιάζουν θέσεις που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιον συμβιβασμό.

«Υπάρχει πολλή παραπλάνηση. Υπάρχει σκεπτικισμός ως προς το αν θα προκύψει ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας που θα μπορεί να αντέξει κάποιο βάρος», είπε στο BBC διπλωμάτης.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι συνομιλίες διεξάγονται και ότι προχωρούν καλά. Βέβαια και στο παρελθόν ακόμη δύο φορές η αμερικανική κυβέρνηση βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αλλά ο Τραμπ δεν δίστασε να διατάξει αεροπορικές επιδρομές. Γι’ αυτό ένα άλλο σενάριο θέλει την αναβολή των 10 ημερών να δίνει στις ΗΠΑ χρόνο να προετοιμαστούν για μία νέα, ενδεχομένως και πιο σφοδρή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Μία εκστρατευτική δύναμη περίπου 2.000 Αμερικανών πεζοναυτών μεταφέρεται με το USS Tripoli στη Μέση Ανατολή. Αρκετές χιλιάδες Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές κατευθύνονται προς την περιοχή από την Καλιφόρνια. Το Πεντάγωνο βέβαια αρνείται να σχολιάσει μια αναφορά στην εφημερίδα Wall Street Journal σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να αποσταλούν άλλοι 10.000 στρατιώτες.

Το USS Tripoli.

Η συγκέντρωση όλων αυτών των δυνάμεων θα πάρει χρόνο. Αυτό τον χρόνο τον κέρδισε σίγουρα ο Αμερικανός πρόεδρος με την αναβολή που έδωσε για 10 ημέρες.

Αλλά με ποιο σκοπό; Ο πρόεδρος εξασφαλίζει στρατιωτικές επιλογές για τον εαυτό του; Σχεδιάζει πραγματικά μια χερσαία εισβολή σε στρατηγικές τοποθεσίες στο Ιράν; Ή προσπαθεί να υποδείξει στην ιρανική ηγεσία ότι θα πρέπει να συμφωνήσει ή να αντιμετωπίσει χειρότερες συνέπειες;

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα γίνουμε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Θα συνεχίσουμε απλώς να τους καταστρέφουμε», είπε την Πέμπτη ο Τραμπ.

Πάντως όποιος κι αν είναι ο στόχος του Αμερικανού προέδρου, η αναστολή των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών απλώς ενισχύει το status quo βραχυπρόθεσμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων θα συνεχιστούν, η ιρανική αντίδραση θα συνεχιστεί και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για μεγάλο αριθμό πλοίων.

Διαβάστε επίσης