Iράν: Τα 6 νησιά στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση του πολέμου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

To νησι Κεσμ στον Περσικό Κόλπο

  • Έξι ιρανικά νησιά στον Περσικό Κόλπο θεωρούνται στρατηγικά κρίσιμα για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Το νησί Χαργκ ελέγχει περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου και η κατάληψή του θα επηρέαζε σημαντικά τις εξαγωγές.
  • Το νησί Λαράκ βρίσκεται στο στενότερο σημείο των Στενών του Ορμούζ και χρησιμοποιείται από το Ιράν για στρατιωτική παρακολούθηση και έλεγχο της περιοχής.
  • Τα νησιά Αμπού Μούσα και Τουνμπ, αν και διεκδικούνται από τα ΗΑΕ, βρίσκονται υπό ιρανικό έλεγχο και λειτουργούν ως στρατιωτικά φυλάκια με πυραύλους και drones.
  • Το μεγαλύτερο νησί, Κεσμ, φιλοξενεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όπλα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για σχέδια κατάληψής του από τις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά από επιλογές για μία πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν, αρκετές από τις οποίες επικεντρώνονται σε στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο.

Τα νησιά αυτά είναι σημαντικά λόγω της εγγύτητάς τους με τα Στενά του Ορμούζ, ένα νευραλγικό σημείο για τις παγκόσμιες μεταφορές, και σε ορισμένες περιπτώσεις για τον ρόλο τους στην πετρελαϊκή βιομηχανία του ίδιου του Ιράν ή στην στρατιωτική του άμυνα. Η κατάληψη και η κατοχή ιρανικού εδάφους ωστόσο θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχουν επιχειρήσει μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ στον πόλεμο.

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα ολοκληρωτικό πλήγμα στον πόλεμο, όπως πιθανές χερσαίες επιθέσεις και βομβαρδιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους και πηγές που μίλησαν στο Axios. Οι επιλογές που έχει στο τραπέζι περιλαμβάνουν την κατάσχεση πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ ή την εισβολή στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Άλλα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνουν διαφορετικά νησιά στον Κόλπο.
Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Μια μεγάλη αμερικανική επίθεση δεν θα έπειθε απαραίτητα το Ιράν να σταματήσει τη μάχη και θα μπορούσε να επιδεινώσει την κλιμάκωση, τονίζουν οι αναλυτές. Ποια είναι όμως τα στρατηγικά κρίσιμα νησιά στον Περσικό Κόλπο;

Χαργκ

Περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών του Ιράν, το νησί Χαργκ χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Το νησί διαθέτει πόρους γλυκού νερού, οι οποίοι βοηθούν στη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού και των σημαντικών υποδομών του. Έχει χιλιάδες κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εργάτες πετρελαίου.

To νησί Χαργκ

Τα βαθιά νερά γύρω του επιτρέπουν την προσάραξη μεγάλων πετρελαιοφόρων.
Ένα άμεσο πλήγμα στο Χαργκ θα μπορούσε να διακόψει γρήγορα τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων κατευθύνεται προς την Κίνα. Η εισβολή και η κατοχή του νησιού θα έθετε τις αμερικανικές δυνάμεις πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός από την συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συζητήσει τον αποκλεισμό του νησιού ως μοχλό πίεσης για να πείσουν το Ιράν να κλείσει μια συμφωνία.

Λαράκ

Το νησί Λαράκ βρίσκεται στο στενότερο σημείο του Πορθμού του Ορμούζ και αποτελεί επίσης βασικό σημείο εξαγωγής για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν. Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί το Λαράκ, το οποίο διαθέτει δίκτυο καταφυγίων και επιθετικών σκαφών που μπορούν να καταστρέψουν φορτηγά πλοία, για να παρακολουθεί και να διατηρεί τον έλεγχο των Στενών.

Η κατάληψη του Λάρακ θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να παρενοχλεί πλοία στα Στενά και να τοποθετεί νάρκες, και ενδεχομένως να βοηθήσει τις ΗΠΑ να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στην κυκλοφορία μέσω του στενού. Αλλά το νησί είναι επίσης βαριά οχυρωμένο και θα ήταν ένας δύσκολος στόχος.

Aμπού Μάσα, Μικρό και Μεγάλο Τουνμπ

Τα νησιά Αμπού Μούσα και Τουνμπς βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του Πορθμού του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αν και τα ΗΑΕ διεκδικούν τα νησιά , ο στρατός του Ιράν τα κατέλαβε βίαια το 1971. Τα νησιά χρησιμεύουν ως ιρανικά φυλάκια εξοπλισμένα με πυραύλους, drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης.

Το Πεντάγωνο έχει προτείνει την κατάληψη του Αμπού Μούσα, αναφέρουν πηγές στο Axios. Όπως και τα άλλα νησιά, αυτή η κίνηση θα έδινε στις ΗΠΑ στρατηγική λαβή κοντά στα Στενά και θα περιόριζε τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες εκεί.

To Aμπού Μάσα

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε στο X την Τετάρτη ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες υποδηλώνουν ότι «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν». Ο Γκαλιμπάφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και την αξίωσή τους στο Αμπού Μούσα. «Εάν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν χωρίς περιορισμό από αδιάκοπες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Κεσμ

Το Κεσμ είναι το μεγαλύτερο νησί στον Περσικό Κόλπο και βρίσκεται στα νότια παράλια του Ιράν. Το νησί σε σχήμα βέλους, που βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αποθηκεύει πυραύλους κατά πλοίων, νάρκες, drones και άλλα επιθετικά σκάφη σε υπόγειες σήραγγες, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές .

To νησί Κεσμ

Το Κεσμ ήταν κάποτε τουριστικός παράδεισος λόγω της φυσικής του ομορφιάς.
Το νησί κυριαρχεί στην περιοχή γύρω από το Ορμούζ, και μερικές φορές περιγράφεται «ως φελλός στο πιο ζωτικό πέρασμα διαμετακόμισης ενέργειας στον κόσμο», αναφέρει το Al Jazeera. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κεσμ κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, διακόπτοντας την παροχή νερού στα τοπικά χωριά. Οι ΗΠΑ το αρνήθηκαν.

Με έκταση περίπου 558 τετραγωνικά μίλια, το Κεσμ θα αποτελούσε έναν τεράστιο στόχο και δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις σχεδιασμένης επιχείρησης για την κατάληψή του.

