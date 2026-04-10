Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν «κάνει πολύ κακή δουλειά» στο να επιτρέπει τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!», τόνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Τραμπ είχε κάνει άλλη ανάρτηση που ανέφερε ότι «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ – Καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, καλύτερα να σταματήσουν τώρα».

Τραμπ: Εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν

Εν τω μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή, καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

«Οι ηγέτες του Ιράν μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε συνάντηση σε σχέση με το πώς μιλούν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν ηττηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό.»

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης