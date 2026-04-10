Τραμπ: Προειδοποιεί εναντίον της επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Truth Social σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το στενό του Χορμούζ»

Τραμπ: Προειδοποιεί εναντίον της επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Πέμπτη το Ιράν εναντίον οποιαδήποτε επιβολής χρεώσεων στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και τα άλλα εμπορικά πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας που ουσιαστικά έκλεισε η Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Truth Social σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το στενό του Χορμούζ» και πρόσθεσε «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!», τη δεύτερη ημέρα της επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

