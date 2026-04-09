Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε σήμερα κάθε σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν και κάθε γνώση των εγκλημάτων του, επισημαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικοί.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διαβόητο Τζέφρι Έπστιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα. Τα άτομα που ψεύδονται για μένα στερούνται ηθικών αξιών, ταπεινότητας και σεβασμού. Δεν αντιτίθεμαι στην άγνοιά τους, αλλά απορρίπτω τις κακόβουλες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τη φήμη μου», τόνισε η Μελάνια Τραμπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Διαβάζοντας μια ασυνήθιστη δήλωση στον Λευκό Οίκο, η πρώτη κυρία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν και είπε: «Οι δικηγόροι μου και εγώ έχουμε καταπολεμήσει με επιτυχία αυτά τα αβάσιμα και ανυπόστατα ψέματα».

A Statement by First Lady Melania Trump https://t.co/BjiLZMdaKM — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

Η πρώτη κυρία κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να διοργανώσει δημόσια ακρόαση με επίκεντρο τα θύματα των εγκλημάτων του Έπσταϊν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν ενώπιον των νομοθετών και να καταχωρηθούν οι ιστορίες τους στα πρακτικά του Κογκρέσου.

«Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διηγηθεί τη δική της ιστορία δημόσια, αν το επιθυμεί», είπε. «Τότε, και μόνο τότε, θα μάθουμε την αλήθεια».

Το απροσδόκητο μήνυμά της εξέπληξε το Λευκό Οίκο — και, στην πραγματικότητα, ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της Ουάσιγκτον. Ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ο σύζυγός της, ο Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του φαινόταν τελικά να έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τη διαμάχη γύρω από τον Έπσταϊν, η οποία είχε κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή της χώρας για μήνες.

Ο Έπσταϊν, η υπόθεση εναντίον του και η δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων είχαν αρχίσει να επισκιάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν και άλλα σημαντικά ζητήματα — τουλάχιστον μέχρι τα σχόλια της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.