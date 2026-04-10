Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν» μετά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες Πέμπτη οι δύο ηγέτες.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Τραμπ για τις προσπάθειες του Λονδίνου να πείσει εταίρους για την ανάγκη εκπόνησης ενός «βιώσιμου σχεδίου» με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Συμφώνησαν πως τώρα που υπάρχει κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης λύσης», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στην οποία επισημαίνεται πως οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν ξανά σύντομα.