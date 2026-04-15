Πόλεμος ολογραμμάτων; Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών είναι Τεχνητή Νοημοσύνη

Είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, του Ιράν, που έγινε πρωτοσέλιδο σε πλήθος δυτικών μέσων ενημέρωσης και μεταξύ άλλων κέρδισε την συμπάθεια πολλών να είναι τελικά απλά ... ολόγραμμα;

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) όμως το λένε, υποστηρίζοντας πως ο ταξίαρχος Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, η επίσημη «φωνή» του κεντρικού στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, είναι στην πραγματικότητα ένα ψηφιακό κατασκεύασμα. Σε ανάρτηση από τον περσόφωνο λογαριασμό του ισραηλινού στρατού στο X -ο οποίος πάντως έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο για διασπορά αμφιλεγόμενων πληροφοριών - οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τον Ζολφαγκαρί ως ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιείται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για τη διεξαγωγή ψυχολογικού πολέμου.

Η ανάρτηση του ισραηλινού στρατού ήταν συγκεκριμένη: «Ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί μας φαίνεται περισσότερο ως δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης παρά ως πραγματικός άνθρωπος. Αν τον έχετε δει σε συνέντευξη ή στο πεδίο, ενημερώστε μας. Αν όχι, βοηθήστε μας να αποδείξουμε ότι είναι μια εικονική φιγούρα. Αναγκάζονται οι αρχές να επινοούν φανταστικούς χαρακτήρες;».

Ψηφιακή ασπίδα απέναντι στις δολοφονίες

Η στρατηγική πίσω από τη δημιουργία ενός «AI στρατηγού» βγάζει απόλυτο νόημα για την Τεχεράνη. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ισραηλινο-αμερικανικές δυνάμεις επιδίδονται σε ένα διαρκές κυνήγι εξόντωσης υψηλόβαθμων στελεχών, ένας ψηφιακός εκπρόσωπος προσφέρει το απόλυτο πλεονέκτημα: δεν μπορεί να σκοτωθεί. Την ίδια ώρα, το καθεστώς αποφεύγει το πλήγμα στο γόητρο και το ηθικό που θα προκαλούσε η απώλεια ενός πραγματικού προσώπου, αφού ο «ψηφιακός Ζολφαγκαρί» μπορεί να συνεχίσει να απευθύνεται στο κοινό αδιάκοπα, χωρίς να χρειάζεται ποτέ αντικατάσταση. Κι όμως, αυτή η τακτική εξασφαλίζει στους Φρουρούς έναν απόλυτα ελεγχόμενο δίαυλο επικοινωνίας, απαλλαγμένο από ανθρώπινες αδυναμίες ή τον φόβο της φυσικής εξουδετέρωσης.

IDF in Persian:



Dear people of Iran,



Ebrahim Zolfaghari looks more like an AI-generated product to us than a real person.



If you have seen him in an interview or in person, let us know.



If not, help us prove that he is an AI creation.



Are the regime loyalists forced to… pic.twitter.com/FZStgW4T5A — Open Source Intel (@Osint613) April 15, 2026

Η αποτυχία εντοπισμού «γέννησε» την υποψία

Πώς όμως έφτασε ο IDF σε αυτό το συμπέρασμα; Η απάντηση κρύβεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έψαχναν μανιωδώς να βρουν τον Ζολφαγκαρί για να τον εξουδετερώσουν, αλλά δεν βρήκαν ποτέ το παραμικρό φυσικό ίχνος. Καθώς το ανθρωποκυνηγητό στο πεδίο δεν απέδιδε καρπούς και καμία ανθρώπινη πηγή δεν επιβεβαίωνε τη φυσική του παρουσία, οι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο στόχος τους υπήρχε μόνο στον ψηφιακό κόσμο. Η έλλειψη οποιασδήποτε μαρτυρίας από ανθρώπους που να τον έχουν συναντήσει διά ζώσης ενίσχυσε την πεποίθηση πως πρόκειται για μια εικονική φιγούρα.

