Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες

Το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα φτάσουν αυτόν τον μήνα στην περιοχή προκειμένου να προσφέρουν επιπλέον στρατιωτικές επιλογές στον Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush

  • Περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή μέσα στον Απρίλιο για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ.
  • Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush θα ενωθεί με δύο άλλα αεροπλανοφόρα, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald Ford, στην περιοχή.
  • Η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Boxer, με 4.200 στρατιώτες και εξοπλισμό, αναμένεται να φτάσει στα τέλη Απριλίου.
  • Υπάρχουν σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης εμπλουτισμένου ουρανίου και αποβιβάσεων σε νησιά και ακτές στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει σύντομα, με πιθανότητα παράτασης.
Περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα φτάσουν στη Μέση Ανατολή αυτό το μήνα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στην εφημερίδα Washington Post.

Ήδη υπάρχουν 6.000 στρατιώτες στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και την ομάδα των συνοδευτικών πλοίων, η οποία πλέει γύρω από την Αφρική καθ' οδόν προς την περιοχή. Επιπλέον 4.200 στρατιώτες βρίσκονται στην Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Boxer, η οποία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ομάδα Boxer περιλαμβάνει πάνω από 800 πεζοναύτες, καθώς και ελικόπτερα και αποβατικά πολεμικά σκάφη.

Αυτή η φωτογραφία, που προέρχεται από βίντεο που παραχώρησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δείχνει Αμερικανούς ναύτες και πεζοναύτες επί του USS Tripoli (LHA 7) κατά την άφιξή τους στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 27 Μαρτίου 2026.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφώνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν λήγει την επόμενη Τετάρτη, αλλά ενδέχεται να παραταθεί.

Όταν φτάσει το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, θα ενωθεί με δύο άλλα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald Ford, που συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ενημέρωσης ότι συνεχίζεται ο σχεδιασμός για μια σειρά χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αποβίβασης ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν καθώς και αποβιβάσεων σε νησιά και στις ακτές στα Στενά του Ορμούζ.

