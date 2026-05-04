Η οικογένεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη μετά τις εικόνες-σοκ που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Εφιάλτης στη Χίο: Καρέ-καρέ η βάναυση κακοποίηση 84χρονης από τη γυναίκα που... τη φρόντιζε
Υπόθεση κτηνωδίας με θύμα μια ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό στο πανελλήνιο. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το γηροκομείο-κολαστήριο στους Αμπελόκηπους, ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη Χίο, που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αποτυπώνει τον εφιάλτη που βίωνε μια 84χρονη με βαριά άνοια μέσα στο ίδιο της το σπίτι, καθώς κακοποιούνταν από τη γυναίκα που είχε αναλάβει να τη φροντίζει.

Ήταν 1η Μαΐου 2026, στις 4:25 το απόγευμα, όταν η κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει ο γιος της ηλικιωμένης κατέγραψε σκηνές που θυμίζουν μεσαιωνικό βασανιστήριο. Στο βίντεο, η φροντίστρια εμφανίζεται να τρομοκρατεί την 84χρονη με φωνές και απειλές, προτού περάσει στη σωματική βία. Παρά την κατάσταση της υγείας της, η ηλικιωμένη αισθάνεται τον πόνο και ξεσπά σε σπαρακτικούς λυγμούς, ενώ η δράστιδα όχι μόνο δεν σταματά, αλλά τη χλευάζει με πρωτοφανή κυνισμό.

Η νύφη της ηλικιωμένης, μιλώντας για το σοκαριστικό περιστατικό, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε το υλικό: «Είδα να τη χτυπάει στο κεφάλι με τα δύο χέρια και να τη σπρώχνει βίαια να κάτσει στο κρεβάτι. Είχαμε τρεις μήνες τη συγκεκριμένη κυρία από τη Βουλγαρία. Ξαφνικά επιδεινώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση της πεθεράς μου, η οποία είναι με βαριά άνοια».

Ο διάλογος που καταγράφηκε μεταξύ της φροντίστριας και της ανήμπορης γυναίκας είναι αποκαλυπτικός της φρίκης:

84χρονη: Πονάει η κοιλιά μου.
Φροντίστρια: Πονάει η κοιλιά σου, ε;
84χρονη: Πολύ.
Φροντίστρια: Άμα, χ@στηκ@ς. (Ακούγονται τα κλάματα της ηλικιωμένης)
84χρονη: Με χτύπησες.
Φροντίστρια: Εγώ;

(Λίγα δευτερόλεπτα μετά)
Φροντίστρια: Κάτσε έτσι να βάλω γάντια. Κάτσε καλά.

Η φροντίστρια διαπιστώνει πως η ηλικιωμένη προσπάθησε να σηκωθεί
Φροντίστρια: Πού πας εσύ, μωρέ; (Κάνει να τη χτυπήσει ξανά)
84χρονη: Μην με χτυπάς. Δεν έκανα και τίποτα.

Σε εκείνο το σημείο, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο, η φροντίστρια χτυπά βάναυσα την 84χρονη, με τις κραυγές απόγνωσης της γυναίκας να προκαλούν ανατριχίλα. Η ηλικιωμένη παραμένει ξαπλωμένη, ανήμπορη να αντιδράσει ή να προστατεύσει τον εαυτό της, βιώνοντας την απόλυτη ταπείνωση.

Η οικογένεια της 84χρονης κατέθεσε άμεσα μήνυση και η οικιακή βοηθός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι αρχές διεξάγουν πλέον εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε κακοποιήσει και άλλους ηλικιωμένους στο παρελθόν, ενώ το περιστατικό επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ανήμπορων πολιτών.

