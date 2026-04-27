Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο

Ο 98χρονος κύριος Παναγιώτης έφυγε πριν μερικές μέρες από τη ζωή, αλλά οι τελευταίες του ημέρες ήταν μαρτυρικές στα χέρια της 70χρονης οικιακής βοηθού με καταγωγή από τη Ρουμανία 

Ένας 98χρονος με άνοια ζητά βοήθεια και προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του μέσα στη νύχτα. Στο δωμάτιο, για κακή του τύχη, μπαίνει η οικιακή βοηθός που προσελήφθη υποτίθεται για τον φροντίζει. Την ώρα που εκείνος προσπαθεί να επικοινωνήσει, εκείνη χωρίς έλεος τον χτυπά με δύναμη στο κεφάλι.

Ο ηλικιωμένος από τη Χίο σφαδάζει στον πόνο, η οικιακή βοηθός, όμως, ακάθεκτη συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί. Του δένει τα χέρια και τον ξαναχτυπά. Όταν χτυπά η πόρτα, σταματά.

Στην κόρη του 98χρονου που μπαίνει σοκαρισμένη στο δωμάτιο, με θράσος θα αρνηθεί τα πάντα:

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ. Παναγίτσα μου.

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ.

– Το είδα από την κάμερα Μ.

– Όχι καλέ… Σε παρακαλώ.

«Κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου»

Οι κάμερες ωστόσο φανέρωσαν όλα όσα φρικτά συνέβαιναν πίσω από την πλάτη της οικογένειας. Για έναν ολόκληρο μήνα, οι δύο ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας δεινοπάθησαν στα χέρια της οικιακής βοηθού, υπηκοότητας Ρουμανίας.

«Αυτή έμενε εδώ με τη μητέρα μου, μόνη. Κάποιο πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε ‘είναι κακός άνθρωπος αυτή που είναι εδώ’. Τότε υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερα. Μας λέει ‘δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου’», λέει η κόρη των ηλικιωμένων.

Οι εικόνες που φέρνει στο φως το MEGA προκαλούν σοκ και οργή. Του τραβάει το αυτί, τα μαλλιά, του προκαλεί αφόρητο πόνο. Προσπαθεί να την σταματήσει, δεν μπορεί όμως. Ανήμπορος υπομένει τη βάναυση κακοποίηση. Στα αποκλειστικά πλάνα, η οικιακή βοηθός χτυπά τον ηλικιωμένο με άνοια και φτάνει στο σημείο μέχρι και να του κλείσει το στόμα με τη βία.

«Εγώ (τον πατέρα) τον πρόφτασα σε εμβρυακή στάση, να λέει εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ βλέποντας τον πατέρα μου, που αυτό που έκανα ήταν να τον έχω αγκαλιά και να τον φιλάω και να κλαίω», λέει η κόρη του.

Πώς αποκαλύφθηκε η βάναυση συμπεριφορά της 70χρονης

Ο 98χρονος Παναγιώτης «έφυγε» πριν μερικές μέρες από τη ζωή. Οι τελευταίες του ημέρες ήταν ένα μαρτύριο, με τη φρικιαστική δράση της 70χρονης να αποκαλύπτεται τυχαία ένα βράδυ:

«Μπήκα εγώ τυχαία να τσεκάρω την κάμερα και είδα αυτό το πράγμα. Παρατηρώ ότι η οικιακή βοηθός προσπαθεί να δέσει τα χέρια του παππού μου με μία κορδέλα από την ρόμπα της γιαγιάς μου και ο παππούς μου να αντιστέκεται, να της λέει για όνομα του Θεού, το είπε παρά πολλές φορές και αυτή να τον χτυπάει στο κεφάλι. Να του τραβάει τα μαλλιά», λέει ανιψιά της οικογένειας.

Η οικογένεια δεν έχασε χρόνο και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού. Η εισαγγελική απόφαση όμως ήταν να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους:

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.

