Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

Snapshot Συνελήφθη στη Χίο οικιακή βοηθός ρουμανικής υπηκοότητας για κακοποίηση ηλικιωμένων που φρόντιζε.

Η γυναίκα κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών, συμπεριλαμβανομένου χτυπήματος και δέσιμου των χεριών ηλικιωμένου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες και βιντεοληπτικό υλικό που παρείχε η κόρη ενός θύματος.

Η κόρη είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στο σπίτι των γονέων της λόγω υποψιών για παλιότερο περιστατικό βίας.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια οικιακή βοηθός ρουμανικής υπηκοότητας στη Χίο, η οποία κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, έπειτα από σοκαριστικές καταγγελίες για τη συμπεριφορά της προς τους ηλικιωμένους που φρόντιζε.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ έφτασε στο σημείο να δέσει τα χέρια του στο μεταλλικό στήριγμα του κρεβατιού.

Καταλυτικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό που παρέδωσε στις αρχές η κόρη του θύματος. Η κάμερα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι των ηλικιωμένων γονέων της έπειτα από υποψίες για προηγούμενο περιστατικό βίας. Συγκεκριμένα, η κόρη κατήγγειλε πως πριν από περίπου 20 ημέρες είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση σε βάρος της μητέρας της, γεγονός που την ώθησε στην εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης προκειμένου να προστατεύσει τους γονείς της.

