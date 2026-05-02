Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

Η δίκη της, αναβλήθηκε σήμερα Σάββατο (2/5) για την ερχόμενη Τετάρτη (6/5) προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες

Μιχάλης Παπαδάκος

Στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας το διαμέρισμα-κολαστήριο στους Αμπελόκηπους

Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που είχε μετατρέψει το διαμέρισμα-κολαστήριο στους Αμπελόκηπους σε γηροκομείο, στο οποίο φέρεται να κρατούσε ουσιαστικά αιχμάλωτες τέσσερις ηλικιωμένες που διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Η 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια. Η γυναίκα συνελήφθη ύστερα από καταγγελία, που έγινε από συγγενή μιας εκ των τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών. Η δίκη της, αναβλήθηκε σήμερα Σάββατο (2/5) προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.

Το διαμέρισμα-κολαστήριο στη Σεβαστοπούλου

Το διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο επί της οδού Σεβαστοπούλου, όπου φέρεται να λειτουργούσε παράνομα η δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, παραμένει σφραγισμένο από τις Αρχές.

Όπως αποκαλύφθηκε από τη δικογραφία, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν φυλακισμένες και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Η 72χρονη, τους είχε πάρει τα κινητά και συνομιλούσαν με τους συγγενείς τους, μόνο μέσω της ίδιας.

Όταν οι Αρχές εισήλθαν στον χώρο, αντίκρισαν άθλιες συνθήκες. Οι γυναίκες διέμεναν σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Εκβιασμός για 2.000 ευρώ και απειλές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, την οποία είχε εντοπίσει μέσω αγγελίας. Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή. Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

Την ίδια στιγμή, αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί οι ηλικιωμένες, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν.

Μόνο μία από τις ηλικιωμένες αποχώρησε από τον χώρο μαζί με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

