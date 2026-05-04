Ο «πόλεμος» Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ για το 2015

Μια νέα «μάχη» ξέσπασε χθες Κυριακή, στον «πόλεμο» του Αλέξη Τσίπρα με τον τ/σ ΣΚΑΪ.

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ ήταν τεταμένες από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με εμπάργκο του κόμματος στον σταθμό το 2018, το οποίο διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο.
  • Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», βασισμένο στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», για την περίοδο 2015
  • 19, που ο Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει.
  • Ο Τσίπρας κατηγορεί τις δημοσιογράφους για απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα και διαστρέβλωση των γεγονότων, ειδικά σχετικά με ψευδείς ισχυρισμούς για συναλλαγή με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για το Μακεδονικό και τις συντάξεις.
  • Οι δημοσιογράφοι Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού διευκρινίζουν ότι στο βιβλίο τους δεν υπάρχει σύνδεση της Συμφωνίας των Πρεσπών με τις συντάξεις και δηλώνουν έκπληκτες από την αιτιολόγηση της άρνησης Τσίπρα.
  • Ο ΣΚΑΪ παραμένει ανοιχτός να φιλοξενήσει τον Αλέξη Τσίπρα για συνέντευξη κατά τη διάρκεια ή μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ.
Οι αρχές των κακών σχέσεων του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και από την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιβάλει εμπάργκο στον ΣΚΑΪ με τα στελέχη του να μην εμφανίζονται στον συγκεκριμένο σταθμό, το οποίο μάλιστα διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο, όταν το «έσπασε» ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν ακόμη πρωθυπουργός, ενόψει των εκλογών του 2019, παραχωρώντας συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Το 2018 εμπάργκο είχε επιβάλλει και η ΝΔ στην ΕΡΤ, το οποίο όμως διήρκεσε πολύ λιγότερο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η «κόντρα» Τσίπρα - ΣΚΑΪ είχε καταλαγιάσει, ειδικά μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση φαίνεται πως αναθερμάνθηκε απότομα, αυτή τη φορά με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός για τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 2015-19. Το ντοκιμαντέρ, που θα φέρει τον τίτλο «Στο χιλιοστό», βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των δημοσιογράφων Έλενας Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού.

Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του το μεσημέρι της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας, οι δύο δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας του να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ ως ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της περιόδου.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός αρνήθηκε την πρόταση, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα την απάντηση που έστειλε στις δημοσιογράφους, στην οποία τους καταλογίζει «απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή ότι αρνείται την πρόταση να λάβει μέρος επειδή « δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας "αντάλλαξα" σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων».

Στην ίδια απαντητική επιστολή μάλιστα καταλογίζει στις κ.κ. Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού ότι έχει την πεποίθηση πως η «διαστρέβλωση» έγινε με πλήρη συνείδηση. «Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας», ξεκαθαρίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας καταλήγει λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται ότι οι δύο δημοσιογράφοι θα έχουν αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 «και ότι σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα, να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας».

Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού: «Μας εκπλήσσει και ο λόγος που επικαλείστε»

Άμεση ήταν η απάντηση των κ.κ. Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού, οι οποίες σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν έκπληκτες από τον λόγο που επικαλείται ο πρώην πρωθυπουργός.

Όπως αναφέρουν στην απαντητική τους επιστολή, στο βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», «σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση -είτε άμεση είτε έμμεση- της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων».

Μάλιστα τονίζουν ότι η άρνηση του πρώην πρωθυπουργού να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στην δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν την συγγραφή του βιβλίου αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα».

Τέλος, οι δύο δημοσιογράφοι καταλήγουν σημειώνοντας ότι ο σταθμός παραμένει ανοιχτός να τον φιλοξενήσει, «ι με αυτό το δεδομένο ο ΣΚΑΪ εξυπακούεται ότι είναι πάντα ανοιχτός να σας φιλοξενήσει, οποτεδήποτε εσείς το επιλέξετε, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του».

