Βίντεο: Η μάχη του «Αικατερίνη» με τα κύματα στη Φολέγανδρο

Snapshot Το πλοίο «Αικατερίνη» αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στο λιμάνι τηςολεγάνρου λόγω ισχυ ανέμων και έντονου κυματισμού.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν την προσέγγιση και καθυστέρησαν τη διαδικασία κατάπλου.

Το πλήρωμα διαχειρίστηκε επιτυχώς τις απαιτητικές συνθήκες, ολοκληρώνοντας το δρομολόγιο με ασφάλεια.

Η κατάσταση επιβεβαιώνει την εμπειρία και τις επαγγελματικές ικανότητες του πληρώματος. Snapshot powered by AI

Το πλοίο «Αικατερίνη» αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο λιμάνι της Φολεγάνδρου λόγω της κακοκαιρίας, που προκάλεσε ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση και καθυστερώντας τη διαδικασία.

Κατά την άφιξη του πλοίου «Αικατερίνη» στο λιμάνι της Φολεγάνδρου, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Οι δυνατοί άνεμοι και τα κύματα που προκαλούσαν συνεχείς ταλαντώσεις στην πλώρη, δυσκόλεψαν τους χειρισμούς του πληρώματος. Στο βίντεο που καταγράφηκε, διακρίνεται η ένταση των κυμάτων που χτυπούν με δύναμη το πλοίο, καθιστώντας την προσέγγιση μια επίπονη διαδικασία που διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, αποδεικνύοντας την εμπειρία και την επαγγελματική ικανότητα του πληρώματος.