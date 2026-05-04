Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 25χρονος
Ο 25χρονος συνελήφθη ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος
Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 3 Μαϊου αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επίτρεψε την κατανάλωσε αλκοολούχου ποτού σε 16χρονο νεαρό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε εμφανή κατάσταση μέθης και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
