Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση βότκας - Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου

Στο Νοσοκομείο Παίδων διακομίστηκε το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα μία 14χρονη από τη Βάρκιζα, έπειτα από αδιαθεσία που φέρεται να προκλήθηκε από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ανήλικη μαζί με μία 15χρονη φίλη της αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Στη συνέχεια, φέρεται να κατανάλωσαν ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα η 14χρονη να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.