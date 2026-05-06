Ενδεχομένως το ποσό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όταν διερευνηθούν και τα πεπραγμένα των τελευταίων ετών πέραν του 2023.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Άνω των 80 εκατ. ευρώ η πιθανή ζημιά από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Στα 415 εκατ. το πρόστιμο μέχρι τώρα
  • Η πιθανή ζημιά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να αυξηθεί με νέες έρευνες.
  • Συνολικά, παράτυπες ενισχύσεις ύψους 63,8 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν σε 6.404 ΑΦΜ για την περίοδο 2020
  • 2023.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα ύψους περίπου 415 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Στη δίκη 37 ατόμων για εγκληματική οργάνωση που υπεξαιρούσε κονδύλια ύψους 20 εκατ. ευρώ, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν απάτες μέσω πλαστών δηλώσεων αγροτεμαχίων.
  • Μέχρι τον Ιανουάριο, το Δημόσιο είχε ανακτήσει περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, με αναμενόμενο πολλαπλασιασμό των επιστροφών το 2026.
«Ζαλίζουν» τα ποσά που φαίνεται πως έχουν υπεξαιρεθεί λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως προκύπτει η πιθανή ζημιά ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και τα 80 εκατ. ευρώ, ή και να τα ξεπερνά σε περίπτωση που βρεθούν και νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που είχαν γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε έρευνα που έγινε σε 6.354 ΑΦΜ, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα.

Για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ καταλογίσθηκαν συνολικά παράνομες εισπράξεις ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, με τις εισαγγελικές αρχές να έχουν δεσμεύσει τις περιουσίες τους.

Ωστόσο, πολύ πιο αναλυτική απάντηση δόθηκε από την ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της ερευνητικής ιστοσελίδας Data Journalists, έγγραφο της ΑΑΔΕ το οποίο αιτήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που δόθηκαν παρατύπως σε ΑΦΜ που δεν τα δικαιούνταν κατά την περίοδο 2020-2023, ανέρχεται στα 63,8 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για 6.404 ΑΦΜ τα οποία είχαν δεσμευτεί αρχικά με εντολή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα και στη συνέχεια επί υπουργίας Γιώργου Γεωργαντά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2022. Οι δεσμεύσεις έγιναν κατόπιν ελέγχων που είχε κάνει η πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων, Παρασκευή Τυχεροπούλου καθώς και του επίσης Διευθυντή Τεχνικών Ελέγχων, Πάνου Θεοδωρόπουλου. Μάλιστα η δέσμευση αυτών των ΑΦΜ φέρεται να ήταν και ο λόγος που η κ. Τυχεροπούλου απομακρύνθηκε από τη θέση της.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΑΑΔΕ, από τις 16 Οκτωβρίου του 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, «είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ».

415 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Είναι πάντως ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι το επικαιροποιημένο ποσό των προστίμων που καταλόγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 για την κακοδιαχείριση, τους ελλιπείς ελέγχους και την πλημμελή κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει τα 415 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την απόφαση 2025/1147 της Κομισιόν, η οποία καταλογίζει ουσιαστικά τρία πρόστιμα προς την Ελλάδα, το συνολικό ποσό των οποίων φτάνει κοντά στα 415 εκατ. ευρώ.

Τα 20 εκατ. των 37

Παράλληλα όμως, «τρέχει» και η ξεχωριστή υπόθεση για την εγκληματική οργάνωση που φέρονται να είχαν δημιουργήσει 37 άτομα που συνελήφθησαν το 2025 και αφορά χρηματοδοτήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν μέρος ή όλο αυτό το ποσό έχει συμπεριληφθεί στην παραπάνω καταμέτρηση που έδωσε στην Εξεταστική η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, ύστερα από κινηματογραφική επιχείρηση σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, που έγινε τον Οκτώβριο του 2025, συνελήφθησαν συνολικά 37 άτομα που σύμφωνα με το κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι 37 κατηγορούνται ότι «άρπαζαν» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά –και τα εθνικά– ταμεία μέσω του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, η έρευνα για το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2024, πριν ακόμη αποκαλυφθεί το σκάναδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αρχηγού, με αιτιολογία «Μίσθωση αγροτεμαχίων και αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης».

Τα κατηγορούμενα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία στη συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ (σ.σ. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου)», «λάθος καταχώριση»).

Επιπλέον, υπέβαλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, είτε με τη χρήση κωδικών TaxisNet, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων, ενώ, προέβαιναν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών» κατά το έτος 2025.

1 εκατ. ευρώ έχει επιστραφεί στο Δημόσιο

Μέχρι τον Ιανουάριο, το ποσό που είχε ανακτήσει το Δημόσιο από αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις ανερχόταν περίπου στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε γνωστοποιήσει τότε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, το ποσό αφορά ενισχύσεις που καταβλήθηκαν σε παραγωγούς χωρίς να τις δικαιούνται με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στην οποία υπάγεται πλέον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να τις ανακτήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το θέμα αναμένεται να επανέλθει πολύ σύντομα ξανά στη Βουλή, καθώς ο κ. Μαμουλάκης σχεδιάζει να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προκειμένου να υπάρξει νέα ενημέρωση για την εξέλιξη που υπάρχει έκτοτε και το ποσό που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ εντός του 2026.

Πάντως από την απάντηση του κ. Κώτσηρα προκύπτει ότι αν οι διαδικασίες έχουν εξελιχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το ποσό αυτό θα έχει πολλαπλασιαστεί.

