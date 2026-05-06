Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

Το αεροσκάφος, με 231 επιβάτες, προσέγγισε σε χαμηλό ύψος εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Νέο βίντεο δείχνει την πτήση 169 της United Airlines να προσκρούει σε έναν φωτιστικό στύλο και se ένα φορτηγό κατά την προσγείωσή της στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Το αεροσκάφος, με 231 επιβάτες, προσέγγισε σε χαμηλό ύψος εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου. Ο οδηγός του φορτηγού αναρρώνει, ενώ νέες εικόνες δείχνουν ζημιές στο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων μια τρύπα στο πλάι του.

Ένα Boeing 767-400 της United Airlines προσέκρουσε σε έναν στύλο φωτισμού κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να συντριβεί πάνω σε ένα φορτηγό, που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike.

Κανείς από τους επιβάτες του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του αυτοκινητοδρόμου Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρζι (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

