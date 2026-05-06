Βόμβα Ρέππα με στόχο Ανδρουλάκη, Η αφιέρωση του Χάρη, Το καρτέλ της ενέργειας κατά Γλαβίνα

Ίσως κάτι να έχει το όνομα, καθώς εκτός από την ολέθρια σχέση με τον Χάρη Δούκα, ένας άλλος Χάρης, απ’ τα παλιά, ο Καστανίδης, απορροφά ενέργεια από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που παλεύει για την πρώτη θέση έστω και με μια ψήφο στις επόμενες εκλογές. Ο Χάρης Καστανίδης κατηγόρησε χθες ευθέως την ηγεσία (Open), ότι τον έκοβε από τις κομματικές συγκεντρώσεις. «Ακόμα και σε κομματικές οργανώσεις που ζητούσαν να μιλήσω, ζητούσαν να μην με καλέσουν» είναι η μία καταγγελία που έκανε ο έμπειρος βουλευτής δίνοντας κομμάτι του παρασκηνίου.

Βόμβα Ρέππα

Όμως ο βαλλιστικός δεν ήρθε απ’ την πλευρά Καστανίδη, αλλά από ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Ρέππα. Ο πρώην υπουργός με δήλωσή του (Dnews) σημειώνει ότι «η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η απρέπεια του ’23 με τη στέρηση της έδρας από τον γηγενή βουλευτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα πολιτικό με αναγνωρισμένη πολιτική επάρκεια και ήθος, συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης της πολιτικής πορείας του Χάρη Καστανίδη που έχει τη γενική αναγνώριση και την εκτίμηση των πάντων».

Η βολή βρήκε κατευθείαν τον στόχο.

Στην ίδια δήλωση ζητάει από το Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει για την ένταξη του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπει το νέο Καταστατικό.

Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα.

Λοχαγός

Ο Ρέππας δεν είναι κανένας τυχαίος. Ούτε και ο Καστανίδης. Ανήκουν και οι δυο στην περίφημη ομάδα των εφτά λοχαγών (Καστανίδης, Ρέππας, Μαλέσιος, Μανίκας, Σταυρακάκης, Νεονάκης, Νικολάου) , οι οποίοι μαζί με Βάσω, Αυγερινό και Πάγκαλο -στο περίφημο δείπνο για την διαδοχή του Ανδρέα που δεν πήγε τελευταία στιγμή ο Λαλιώτης-, αποτέλεσαν την ομάδα που δούλεψε για την έλευση του Κώστα Σημίτη στην εξουσία.

Οι 7 απεικονίστηκαν για μία και μοναδική στιγμή όλοι μαζί το 1996 όταν, σύμφωνα με τον θρύλο, μια επίμονη δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ τους συγκέντρωσε όλους στον πεζόδρομο της Ζαλοκώστα, λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σημίτη.

Έκτοτε σκόρπισαν, όμως ο δεσμός Ρέππα-Καστανίδη παραμένει βαθύς. Και η βόμβα που έριξε ο Ρέππας στο κεφάλι του Ανδρουλάκη, δεν έχει αναχαιτιστεί.

Και drone

Εκτός από την βόμβα Ρέππα όμως, μη επανδρωμένα drone έστειλε και ο ίδιος ο Καστανίδης προς την Χαριλάου Τρικούπη. Όπως είπε, δεν ήταν επιθυμητός γιατί μίλησε για τα κακώς κείμενα. Ξεχωρίζω δύο:

α) «Δεν είναι μια αντίφαση να κατηγορείς πχ τον Βελόπουλο ότι συμφώνησε με τη ΝΔ για στελέχωση ανεξάρτητης αρχής, όταν κι εσύ συζητάς για να κάνεις το ίδιο;»

β) «Όταν ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει πως δεν συνεργαστεί με τη ΝΔ, πως γίνεται στενοί του συνεργάτες να συνεργάζονται μια χαρά με παρατάξεις της ΝΔ σε Δήμους, Περιφέρειες και Επιμελητήρια;. Φτάνει λοιπόν με τις προσωπικές προσβολές, να υπάρχει και λίγη εντιμότητα».

Εκτός από πυρά όμως, ο πρώην υπουργός έχει και θετικές προτάσεις για να βγει μπροστά το Πασοκ. «Τρεις είναι οι προϋποθέσεις: Όταν δεν έχεις χαρισματική ηγεσία θέλει πολύ συλλογική δουλειά, χρειάζεται πρόγραμμα που να το καταλαβαίνουν, και να διαβάσεις καλά την ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου».

Στο τέλος ο Χάρης αφιέρωσε κι ένα τραγούδι στο Νίκο Ανδρουλάκη...

... λέγοντας Καλή Τύχη όπου κι αν πας.

20 φορές

Βαλλιστικούς και drone όμως εξαπολύουν με δριμύτητα κυβερνητικός εκπρόσωπος και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπόθεση στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών. Όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης συνομίλησαν τηλεφωνικά τουλάχιστον είκοσι φορές εδώ και κάποιες εβδομάδες, σχετικά με το θέμα. Το Μαντείο πάντως δεν βρίσκει τίποτα κακό σε αυτό, καθώς εάν δεν συνεννοηθούν, πώς θα προκύψει η αυξημένη πλειοψηφία που χρειάζεται για την στελέχωσή τους; Βέβαια, θα περίμενε κανείς, πχ από το βήμα του Συνεδρίου, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μιλούσε για την αναγκαία συναίνεση σε ορισμένες πτυχές διοίκησης της χώρας, και να τις εξαιρούσε από το «όχι σε όλα». Εκτός αν τα τηλεφωνικά νταραβέρια δεν είχαν ξεκινήσει από τότε, κι έγιναν όλα μέσα στο Πάσχα.

Ο Κυριάκος στο Αμπού Ντάμπι

Την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη δέχεται βαλλιστικούς και drones, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος βρίσκεται σε μια περιοχή του πλανήτη όπου αυτά δεν είναι σχήμα λόγου.

Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan στο Αμπού Ντάμπι, ενώ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΑΕ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας. Ενώ σήμερα θα βρίσκεται στην Ιορδανία για συμμετοχή στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που πηγαίνει Εμιράτα εν μέσω πολέμου.

Η Κίμπερλι στην ΕΡΤ

Μένοντας στα γεωπολιτικά, η απαστράπτουσα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ επισκέφθηκε την ΕΡΤ...

... όπου και επιβεβαίωσε αυτό που οι επισκέπτες του Μαντείου πληροφορήθηκαν πριν από μια εβδομάδα, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Τώρα αν θα είναι πριν, η μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα γίνει γνωστό αργότερα και σίγουρα σε συνάρτηση με την τελική λύση στο Ιράν.

Ηρων, Volton κλπ

Όμως ο πραγματικός πόλεμος δεν είναι ούτε στα Στενά του Ορμούζ, ούτε μεταξύ λοχαγών και Ανδρουλάκη. Ο πραγματικός πόλεμος θα ξεκινήσει όταν γίνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ καθώς όπως είπε ο κ. Θανάσης Γλαβίνας μέλος του ΠΣ, "δεν θα καταργήσουμε, θα πολεμήσουμε καρτέλ της ενέργειας". Κι όταν του ζητήθηκε (One) να κατονομάσει ποιους εννοεί καρτέλ, είπε "τον Ηρωνα, την Volton και φυσικά την ΔΕΗ και άλλους".

Σας φιλώ

Η Πυθία