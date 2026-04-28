Πότε έρχεται ο Τραμπ, Πως είναι αυτή την εποχή οι βουλευτές, Ομπρέλα Ντόρας σε Σκέρτσο

Επιτέλους οι Δελφοί άδειασαν απ’ τους ενοχλητικούς αλλά αναγκαίους του ετήσιου Φόρουμ και μπορώ πλέον να πέσω με τα μούτρα στην δουλειά που οι περισσότεροι νομίζετε πως είναι απλή. Ξεκινώ με τα μεγάλα.

Εάν υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο που είναι πιθανότερο να μας έρθει ο Πρόεδρος Τραμπ, αυτό είναι αρχές Ιουλίου. Αυτό μπορεί να σας δώσει προς το παρόν το Μαντείο διαβάζοντας τα χείλη έμπειρων διπλωματών που κατέβαιναν κουρασμένοι την κοιλάδα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στην αντζέντα του μια Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και μάλλον θα μας έρθει μετά, και πριν μεταβεί στην Αλβανία πιθανών για ενεργειακά. Πάλι μπροστά μας ο Ράμα.Ένα στίγμα έδωσε ο επικεφαλής του γραφείου Ουάσιγκτον του Breitbart News Network, Μάθιου Μπόιλ (ΕΡΤnews).

«Ένας από τους λόγους που τα πάνε καλά ο Τραμπ και ο Μητσοτάκης είναι οι εμπορικές σχέσεις, αλλά κι η υποστήριξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο ζήτημα των δασμών των ΗΠΑ» επισήμανε. Φυσικά ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ο πόλεμος στο Ιράν απρόβλεπτος, το τι θέλει να κάνει με το ΝΑΤΟ απρόβλεπτο.

Τρίπολη-Ναύπλιο

Προς το παρόν με βεβαιότητα στην ατζέντα του Πρωθυπουργού βρίσκεται μια μονοήμερη σε Τρίπολη και Ναύπλιο. Στην Τρίπολη έχει ενδιαφέρον καθώς θα επισκεφτεί το μεσημέρι την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης. Η Ακαδημία προετοιμάζει εργαζόμενους στον κλάδο. Το απόγευμα θα πάει Ναύπλιο για το 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους».

Όλοι στην τσίτα

Μέσα Μαΐου άλλωστε είναι και το Συνέδριο του κόμματος, ενώ στις 7 θα προηγηθεί η εξ αναβολής συνεδρίαση της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πραγματικό κλίμα εντός της, αλλά και όχι μόνο στην γαλάζια, αλλά και σε άλλες πτέρυγες, αποκάλυψε χθες η Ντόρα (Παραπολιτικά fm)

«Είμαστε όλοι στην τσίτα» είπε με το γνωστό, αφόρητο ρεαλισμό που την διακρίνει. «Είμαστε όλοι στην τσίτα γιατί δεχόμαστε μια γενική επίθεση που λέει, τί είστε εσείς οι βουλευτές, είστε άθλιοι και κάνετε μόνο ρουσφέτια. Υπάρχει μια ψυχολογική πίεση. Αν μου έρθει εμένα η αγρότισσα που πήγε στην κ. Κόβεσι, δεν θα πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω αν αδικήθηκε; Κι αν πάρω μια απλή απάντηση σ’ αυτή την απλή ερώτηση, αυτό μπορεί να ποινικοποιηθεί; Φυσικά αν υπάρξει παρέμβαση ότι αυτός έχει 1 και θέλω να του δώσεις σα να έχει 10, τότε ναι. αυτό είναι ποινικώς κολάσιμη πράξη».

Η ψηλή συνέχισε να καρφώνει την Κόβεσι λέγοντας ότι «στο μόνο που δεν απάντησε είναι για τις διαρροές των ονομάτων. Ως γνωστών η ανάκριση είναι απόρρητη. Τότε από ποιόν μπορεί να γίνονται; Λέω ότι γίνονται είτε από την ευρωπαϊκή, είτε από την ελληνική ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ομπρέλα στον Ακη

Η Ντόρα έχει ένα προσόν: ακούγεται. Με μια κουβέντα της μόνο τις προάλλες και ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλλε παραίτηση. Χθες η κουβέντα ήταν για τον υπουργό Επικρατείας.

«Ο Άκης έχει προσφέρει εφτά χρόνια τώρα. Σ’ αυτόν καταφεύγουμε όλοι» σημείωσε. «Το άρθρο που έγραψε παρεξηγήθηκε τρομερά. Νομίζω πως ο κ. Βορίδης δεν το διάβασε καλά. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών αν είμαστε διαμεσολαβητές και το λέω εγώ που έχω εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας».

Το σαμάρι

Η επίθεση Βορίδη-Βλάχου στον Σκέρτσο έχει κι άλλες πλευρές. Μια από αυτή θέλει τον Άκη να είναι η παράπλευρη απώλεια, ενώ στόχος είναι ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ο οποίος κατεβαίνει με σταυρό στην Ανατολική Αττική και συνεργάζεται στενά με τον υπουργό Επικρατείας.

Ο Θεμιστοκλέους δεν έχει τα επικοινωνιακά χαρίσματα ενός του Μάκη Βορίδη, ούτε την βουλευτική εμπειρία του κ. Βλάχου. Εχει όμως ικανότητες στον τομέα του και τις απέδειξε τα δύο χρόνια του κορονοϊού με την οργάνωση του εμβολιασμού, αλλά και την δουλειά με τις ανακαινίσεις στα ΤΕΠ και άλλα τμήματα νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.

Η είσοδός του στην Βουλή, σε μια εποχή που η ΝΔ ενδέχεται να μην βγάλει τον αριθμό των βουλευτών που έχει σήμερα, είναι απειλητική και τα χτυπήματα θα είναι, ως συνήθως, δυνατά.

Φίλη η Άννα , αλλά φίλτατη η αλήθεια

Ο Ακης Σκέρτσος πάλι, είχε ένα καλό beef με την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και από χθες μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Αννα Διαμαντοπούλου. Αφορμή η επίθεση της δεύτερης στην κυβέρνηση για την διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών» και την ακύρωση του νόμου για την διοίκηση των Πανεπιστημίων. «Τιμώ και σέβομαι την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχρονική της προσφορά στα ελληνικά και ευρωπαϊκά πράγματα» ξεκίνησε και στη συνέχεια μίλησε για δύο ανακρίβειες:

-Η πρώτη ήταν ότι 150.000 “αιώνιοι φοιτητές” διαγράφηκαν το 2011-2012 επί δικής της θητείας για πρώτη φορά στα ΑΕΙ.

- Η δεύτερη, ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου ακυρώθηκε στην πράξη από τη ΝΔ το 2014

Όπως τονίζει ο κ. Σκέρτσος, η πρόβλεψη για διαγραφή “αιώνιων φοιτητών “ υπήρχε όντως στο νόμο Διαμαντοπούλου, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η πρώτη και μόνη έως σήμερα διαγραφή 308.605 «αιώνιων φοιτητών» πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2025 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρνοντας στην επιφάνεια εγγραφές ακόμη και από τη δεκαετία του 1940.

Ενώ για την άλλη ανακρίβεια, τονίζει ότι «η ΝΔ εκείνης της εποχής συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόεδρό του τον πανεπιστημιακό Ευάγγελο Βενιζέλο.

Έχουν συζητήσει εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην μη υπεράσπιση και υλοποίηση αυτού του νόμου; Υπήρχαν ρυθμίσεις που κρίθηκε ότι ήταν ανεφάρμοστες; Άλλαξαν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ μετά το 2012 ως προς τα ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης; Κανείς δεν ξέρει».

Εφικτό

Θα υπάρξει μετωπική Διαμαντοπούλου-Σκέρτσου το επόμενο διάστημα; Τίποτε δεν αποκλείεται στο δρόμο για τις κάλπες. Ο Σκέρτσος εκ της θέσεώς του, (πολύ κοντά στο τζάκι επί επτά συναπτά έτη), αποτελεί διαχρονικό κι αγαπημένο στόχο. Η κ. Διαμαντοπούλου πάλι, είναι αναγκασμένη να γυρέψει σταυρό στο Νότιο τομέα, σε ανταγωνισμό με τον βουλευτή Παύλο Χρηστίδη, τον υποψήφιο Χρήστο Κακλαμάνη και φυσικά την Τόνια Αντωνίου επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου με την γραμμή του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει 17% θα βγάλει δύο. Αν βγει πρώτο, περισσότερους.

Ο υποψήφιος Μυτιλήνης Παναγιώτης Δουδωνής είναι αισιόδοξος. Ναι, είναι εφικτός ο στόχος να βγούμε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, είπε (realfm). «Βλέπω την πορεία και την δυναμική των μετρήσεων. Οι αυξομειώσεις δεν φαίνονται ψευδείς. Η τάση είναι απευθείας ροή από τη ΝΔ σε Πασοκ και δεν είναι καθόλου αμελητέα. Κι αν αυτή η ροή συνεχιστεί θα έχουμε εκπλήξεις. Όμως χρειάζεται σκληρή αντιπολίτευση, και σκληρή δουλειά. Αυτό μπορεί να μας κάνει νικηφόρους». Η αισιοδοξία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αλλά η ροή θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν εμφανιστούν και τα κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Σας φιλώ

Η Πυθία