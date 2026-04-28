Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Bentley προετοιμάζεται για την είσοδό της στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όχι μόνο εξελίσσοντας νέα μοντέλα αλλά αλλάζοντας και τις συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο του Crewe.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε νέες ειδικές στολές εργασίας που ενσωματώνουν ανθρακονήματα, ένα υλικό που μέχρι σήμερα συνδέεται κυρίως με την κατασκευή των ίδιων των αυτοκινήτων.

Οι στολές έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας από στατικό ηλεκτρισμό (ESD), που είναι κρίσιμος παράγοντας κατά τη συναρμολόγηση συστημάτων υψηλής τάσης και στοιχείων μπαταριών.

Η χρήση ανθρακονημάτων δεν αποσκοπεί στη μείωση του βάρους, αλλά στη διάχυση του στατικού φορτίου, προστατεύοντας ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, ένα μεσαίο SUV που αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από τη Bentayga και πιθανότατα θα φέρει την ονομασία Bentley Barnato.

Η οποία θα βασίζεται στην πλατφόρμα PPE του ομίλου Volkswagen πουνχρησιμοποιείται ήδη σε μοντέλα όπως τα Audi A6 e-tron και Porsche Macan Electric.

Παράλληλα, η Bentley τονίζει ότι δόθηκε έμφαση και στη βιωσιμότητα των νέων στολών. Όταν αυτές φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, θα ανακυκλώνονται πλήρως και θα επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέου εξοπλισμού.