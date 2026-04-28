Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

Νέες στολές με ανθρακονήματα για την παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων δείχνουν πώς στην εποχή του εξηλεκτρισμού αλλάζει ακόμη και τα εργοστάσια.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Bentley προετοιμάζεται για την είσοδό της στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όχι μόνο εξελίσσοντας νέα μοντέλα αλλά αλλάζοντας και τις συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο του Crewe.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε νέες ειδικές στολές εργασίας που ενσωματώνουν ανθρακονήματα, ένα υλικό που μέχρι σήμερα συνδέεται κυρίως με την κατασκευή των ίδιων των αυτοκινήτων.

Οι στολές έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας από στατικό ηλεκτρισμό (ESD), που είναι κρίσιμος παράγοντας κατά τη συναρμολόγηση συστημάτων υψηλής τάσης και στοιχείων μπαταριών.

Η χρήση ανθρακονημάτων δεν αποσκοπεί στη μείωση του βάρους, αλλά στη διάχυση του στατικού φορτίου, προστατεύοντας ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, ένα μεσαίο SUV που αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από τη Bentayga και πιθανότατα θα φέρει την ονομασία Bentley Barnato.

Η οποία θα βασίζεται στην πλατφόρμα PPE του ομίλου Volkswagen πουνχρησιμοποιείται ήδη σε μοντέλα όπως τα Audi A6 e-tron και Porsche Macan Electric.

Παράλληλα, η Bentley τονίζει ότι δόθηκε έμφαση και στη βιωσιμότητα των νέων στολών. Όταν αυτές φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, θα ανακυκλώνονται πλήρως και θα επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέου εξοπλισμού.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

07:50WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι μόλις ανακάλυψαν μια κολοσσιαία δομή πίσω από τον Γαλαξία μας

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:42ΥΓΕΙΑ

Τα βακτήρια του στόματος μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του στομάχου — Τι έδειξε η έρευνα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 8 κατηγορίες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Νέας Αριστεράς - Προς πρόταση εξεταστικής επιτροπής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «επόμενη μέρα» για την Πληροφορική μετά το τέλος του RRF: Στρατηγικός προσανατολισμός σε defence tech και ΑΙ

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, υποκλοπές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε έρχεται ο Τραμπ, Πως είναι αυτή την εποχή οι βουλευτές, Ομπρέλα Ντόρας σε Σκέρτσο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρή επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς ABC: «Απολύστε άμεσα τον Τζίμι Κίμελ»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρώτος... τελικός με Βαλένθια για Παναθηναϊκό AKTOR - Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

