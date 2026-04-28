«Άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Νέας Αριστεράς

Σφοδρές αντιδράσεις μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα που διατηρεί στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών προκαλούν σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλλει χθες σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου την κατάθεση αιτήματος σύστασης εξεταστικής επιτροπής.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με ένα απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό. Σήμερα παίχτηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών».

Όπως είπε, «οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και γι' αυτό όλοι έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «εκτροπή». «Εδώ υπάρχει απειλή, καθαρή απειλή. Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό», τόνισε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως ξένες κρατικές οντότητες έχουν παρέμβει για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ρητά ότι δεν μπαίνει σε σενάρια, αλλά ότι «εγώ ξέρω ότι βγήκε δημοσίως ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ, εκβίασε τον Πρωθυπουργό και οποιοσδήποτε άλλος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός στη θέση του θα είχε πάει στη Δικαιοσύνη για να μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμηση το συγκεκριμένο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το έπραξε. Η αφωνία του κ. Μητσοτάκη και η απραξία του αποδεικνύουν και την ενοχή του».

Ελάχιστα λεπτά μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, υπήρξε αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου», εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε απάντησή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια».

«Άναψαν» τα τηλέφωνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αργά χθες το βράδυ, υπήρξε επικοινωνία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και με την πρόεδρο της ΚΟ της ΝΕΑΡ Πέτη Πέρκα.

Τα ίδια στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι θετικός. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τις προτάσεις για «επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, για κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση -και ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης- και για συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Οι 6 νέες μηνύσεις

Κατά τη χθεσινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Ζαχαρίας Κεσσές , δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, αποκάλυψε ότι έξι πρόσωπα που είναι θύματα του Predator αποφάσισαν να κινηθούν νομικά καταθέτοντας μηνύσεις.

Ο κ. Κεσσές δεν αποκάλυψε τα ονόματα των μηνυτών, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι σε αυτούς συγκαταλέγονται και πολιτικά πρόσωπα, ξεκαθαρίζοντας ότι την περασμένη Παρασκευή είχε γνωστοποιήσει σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε επίσημη συνάντηση, τα πρόσωπα που θέλουν να κινηθούν νομικά.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι η σημερινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ελήφθη ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, προκειμένου να μην κατατεθούν οι μηνύσεις, αλλά και τα συμπληρωματικά έγγραφα που ήθελε να προσκομίσει.

