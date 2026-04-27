Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του ΑΠ, Κ. Τζαβέλλα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Για απόφαση του Αρείου Πάγου που προσβάλλει τη Δικαιοσύνη στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μαξίμου με έναν πρώην αξιωματικό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, ζητώντας από τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα.

«Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιμέρους ζήτημα. Ζητώ να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες της εκφράσεις, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν ευθύνη να τοποθετηθούν. πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον πρωθυπουργό», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

